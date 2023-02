Ten Hag kommenterte Greenwood-henleggelsen

Torsdag kveld kom meldingen om at politiet har lagt bort etterforskningen av Manchester United-profilen Mason Greenwood. 21-åringen var siktet for voldtekt og fysisk vold mot en tidligere kjæreste.

I etterkant kom Greenwood med en felles uttalelse til pressen.

– Jeg er lettet over at denne saken nå er over. Jeg vil gjerne få takke min familie, mine nærmeste og alle venner for deres støtte i denne tiden. Jeg kommer ikke til å gi noen ytterligere kommentarer rundt dette på nåværende tidspunkt, kommenterte han.

Henviste til uttalelsen fra klubben

Dagen derpå fikk Manchester United-manager Erik ten Hag spørsmål om sine tanker rundt at alle anklagene var droppet mot Mason Greenwood.

Det var imidlertid ikke mye han ville si.

– Nei. Ingenting. Jeg kan ikke legge til noen ting. Jeg vil referere til uttalelsen fra klubben, sa Erik ten Hag til pressen, ifølge Manchester Evening News.

Manchester United kom med en uttalelse torsdag kveld der de sa at klubben vil starte sin egen etterforskning før de tar en avgjørelse rundt Greenwoods klubbfremtid.

– Klubben vil nå gjennomføre sin egen prosess før de bestemmer seg for neste steg. Vi kommer ikke med ytterligere kommentarer før denne prosessen er fullført, het det i uttalelsen.

Ten hag nektet å utdype noe mer om situasjonen til Greenwood i klubben fremover.

– Som jeg har sagt, jeg kan ikke gi noen flere kommentarer om denne prosessen. Jeg kan ikke si noe om det, jeg vil igjen referere til uttalelsen fra klubben og kan ikke legge til noe som helst, gjentok han.

Nysignering får debuten

Manchester United-sjefen var mer opptatt av å snakke om oppgjøret mot Crystal Palace, og bekreftet at nysigneringen Marcel Sabitzer, som kom til Manchester United på Deadline Day, får sin debut.

– Ja, han vil bli involvert, sa han.

– Han er en veldig god spiller. Han har kun gjennomført én trening, men du kan se at han er i form og kommer fra Bayern München, hvor alle spillerne er i god fysisk form. Jeg mener at han er klar til å spille, utdypet Manchester Uniteds manager.