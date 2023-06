– Ten Hag gir opp sitt store mål

SKUFFET: Ikke alt går etter planen for Manchester United-manager Erik ten Hag, skal vi tro engelske aviser. Foto: Thomas Bakker / BILDBYRÅN

Og Newcastle er i ferd med å lande storsignering. Få med deg torsdagens fotballrykter her!

Én av overgangsvinduets mest ettertraktede spillere er, som vanlig, Tottenhams Harry Kane.

Men det koster å hente én av de mest målfarlige spissene i Europa de siste sesongene. Det har Manchester United-manager Erik ten Hag fått erfare, skal vi tro The Guardian.

Avisen skriver at Manchester United har trukket seg ut av kampen om å signere ten Hags store overgangsmål på grunn av den høye prislappen.

Samme nyhetsformidler skriver at Man. Utd jakter en litt billigere mann med navn Mason Mount. Men Chelsea skal ha avslått et bud på 40 millioner pund for midtbanespilleren.

Arsenal ønsker å gjøre flere handler med Chelsea. Jorginho kom i januar, og nå ønsker Englands nest beste lag forrige sesong å kjøpe Kai Havertz, skriver Guardian. Men det vil koste dem 70 millioner pund.

Så over til Newcastle United: Klubben fra nord er «nær» på å bli enig med CL-finalist Inter om en overgang for Nicolò Barella. 26-åringen startet finalen mot Erling Braut Haaland og Manchester City, og koster 50 millioner pund, melder The Telegraph.

Scoret Barella sesongens mål i Champions League her?

Ifølge overgangsjournalist Fabrizio Romano har saudiarabiske Al Ahli tilbudt Manchester City-ving Riyad Mahrez en kontrakt. Romano skriver at Manchester City vil kreve en overgangssum for å slippe spilleren.

Sky Sports melder at Nottingham Forest har takket nei til et rekordbud på 30 millioner pund for spiss Brennan Johnson fra Premier League-kollega Brentford.