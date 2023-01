Ten Hag etter triumfen: – Denne klubben er et monster

Manchester United måtte virkelig kjempe for det, men etter den dramatiske avslutningen ble lagets niende strake seier et faktum.

Manager Erik ten Hag fikk dermed oppleve et av sine aller største øyeblikk på Old Trafford.

– Dette var et spesielt øyeblikk og derfor kom jeg til Manchester United. Fordi jeg vet at denne klubben er et monster og Old Trafford har den rette stemningen, sier manageren til nederlandsk Viaplay.

Overfor BBC forteller nederlenderen om lagets mentalitet:

– Vi har sett det hele sesongen. Det laget har god lagmoral og kjemper. De kan håndtere tilbakeslag og i dag er et nytt eksempel. City ble sterkere og sterkere etter en god førsteomgang av oss.

De rødkledde lot seg ikke knekke av Jack Grealish sitt åpningsmål.

– Vi holdt motet oppe og fortsatte i troen på et godt resultat. Jeg må berømme laget. De fikk belønningen med å vinne en viktig kamp.

Laget er nå kun ett poeng bak Manchester City. Det er seks poeng opp til Arsenal før ligalederne skal i aksjon søndag. Men nå har Manchester United slått begge lagene som ligger foran seg.

– Det er en prosess. Og vi har fremgang. Seirene mot Arsenal og Liverpool var tøffe kamper. Vi skapte mange sjanser og vi slapp unna.

– Det er fortsatt en lang vei å gå. Vi er glade for resultatet og det gir oss enda mer tro. Hvis vi vil bli suksessfulle, må vi forbedre oss enda mer enn hva vi har gjort til nå, mener ten Hag.

City-sjef Pep Guardiola benyttet muligheten til å rose rivalene etter kampslutt.

– Mønstrene deres er bedre. De har et en god resultatrekke nå. Det er et aktivt lag, ikke bare reaktivt. United har alltid vært bra på overganger, men de har gode mønster og et godt oppbygningsspill, sier Pep til BT Sport.

Bruno Fernandes og Marcus Rashford sørget for de to målene i 2-1-seieren etter at Jack Grealish hadde sendt City i føringen. Foto: PHIL NOBLE

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener de røde djevlene begynner å se veldig lovende ut.

– Dette var en gigantisk seier for Erik ten Hag mot selveste Manchester City. United har tatt store steg denne sesongen, og de ser ut som et lag med en klar og tydelig plan.

– Om United hadde tapt i dag, ville avstanden opp til Arsenal og City vært stor. Men nå er de plutselig med i tittelkampen igjen, sier Mathisen.