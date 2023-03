Tas av luften – kollegaer reagerer

PAUSE: Gary Lineker blir ikke å se på Match of the Day fremover. Foto: Mark Pain

BBC har bestemt at fotballegenden Gary Lineker fjernes som programleder fra Match of the Day, til en avtale er oppnådd knyttet til hans ytringer på sosiale medier.

Det melder BBC. Det skjer etter at Lineker kom med kritikk av regjeringens asylpolitikk.

Det får tidligere Arsenal-spiller og fotballekspert på Match of The Day, Ian Wright, til å reagere.

– Alle vet hva «Match of the Day» betyr for meg, men jeg har fortalt BBC at jeg ikke ville være med i morgen. Solidaritet, skriver Wright på Twitter.

Everybody knows what Match of the Day means to me, but I’ve told the BBC I won’t be doing it tomorrow. Solidarity. — Ian Wright (@IanWright0) March 10, 2023

Også Alan Shearer har informert BBC om at han ikke stiller på Match of The Day lørdag. Det melder Shearer på Twitter.

Programleder Alex Scott hinter til det samme med denne tweeten:

Tordner

– Når du går mot De konservative og systemet... Det er forferdelige mennesker som må vekk, skriver Gary Neville, og legger til:

– Jeg hadde ingen tvil om at Ian Wright ville støtte ham. Hvem i helvete skal gå på luften nå?

RASER: Sky Sports fotballekspert Gary Neville. Foto: Isaac Parkin

Henry Winther i The Times går også ut mot kringkasteren.

– BBC er feige. De svikter fansen og mister en topprogramleder. Han tilfører innsikt og autoritet til deres dekning i en tid der rikskringkasteren svikter lisensbetalere med direkterettigheter, skriver Winther.

Dette er grunnen

Den britiske regjeringen har lansert justeringer på den britiske asylpolitikken.

Forslaget innebærer at innenriksdepartementet får en «plikt til å avvise» de som kommer uten lovlig innreise. Dette prinsippet er ment å trumfe retten til å søke asyl.

– Dette er bare en umåtelig grusom politikk rettet mot de mest sårbare menneskene, skrev Lineker på Twitter.

Han la til at språket regjeringen bruker ikke er «ulikt det som ble brukt i Tyskland på 30-tallet».

I HARDT VÆR: Tidligere fotballspiller Gary Lineker. Foto: James Manning

I etterkant varslet BBC-ledelsen en alvorsprat med Lineker.

– Linekers nylige aktivitet i sosiale medier er et brudd på våre retningslinjer, heter det i uttalelsen.

De opplyser videre at han vil forbli på sidelinjen til «en avtale om hans bruk av sosiale medier» er inngått.

– Vi har aldri sagt at Gary ikke kan mene noe, eller at han ikke kan ha sitt syn på saker som betyr noe for ham, men han burde holde seg langt unna å ta parti i politiske spørsmål eller kontroverser, skriver BBC videre.