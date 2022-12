Tar Solskjær i forsvar: – Ikke fått æren han fortjener

Det har gått nesten 13 måneder siden Ole Gunnar Solskjær var ferdig som Manchester United-manager.

I en fersk podkast bruker en av hans tidligere elever store ord om gamlesjefen.

– Han er et av de beste menneskene jeg har møtt i fotball, sier Ander Herrera til UTD Podcast, gjengitt av Manchester Uniteds nettsider.

– Han var en legende, men han var så ydmyk i forholdet til spillerne. Han var alltid klar til å snakke med deg for å hjelpe laget. Han har ikke fått æren han fortjener for jobben han la ned. Han fikk ikke suksessen han fortjente, for han gjorde en god jobb, sier han.

Ander Herrera gikk til Paris Saint-Germain i Solskjærs første sommer som manager i Manchester United. Da hadde han vært en av managerens viktigste spillere.

– Da jeg forlot klubben, trodde at han (Solskjær) var rett mann. Det var følelsen jeg satt meg. Han forsøkte å beholde meg, men jeg forhandlet ikke med ham. Forhandlingene gikk med styret, forteller Ander Herrera.

Midtbanespilleren, som gikk fra PSG til Athletic i sommer, forteller at han har holdt kontakten med Ole Gunnar Solskjær.

– Da (Edinson Cavani) gikk til Manchester, snakket jeg med Ole først om at de måtte hente ham. Han kommer til å gi alt for deg og klubben. Han er en Manchester United-spiller, sier Ander Herrera, som mener at koronapandemien la en demper på Cavanis karriere på Old Trafford.

I den samme podkasten snakker Ander Herrera om managerne han hadde i Manchester United. Fra mannen som hentet ham, Louis van Gaal, til José Mourinho og videre til Ole Gunnar Solskjær.

– Det er tre veldig forskjellige managere, sier Ander Herrera.

– Ole er en legende. Han trodde så mye på Sir Alex Fergusons filosofi, og han ønsket å gjeninnføre den i klubben, men det var ikke lett. Spillerne er annerledes. Det er en annen tid. Fotballen har forandret seg, sier Ander Herrera, som mener det er større konkurranse fra flere klubber i dag enn det var under Ferguson.