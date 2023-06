Tar over Tottenham: – En helt annen type

Ange Postecoglou er ny Tottenham-manager. Han har skrevet under på en fireårskontrakt, skriver Nord-London-klubben på Twitter.



– En spennende ansettelse, og en helt annen type enn de såkalte vinnerskallene Mourinho og Conte, som det skinte gjennom at følte seg for store for Tottenham, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.



Den tidligere Tottenham-keeperen kaller Postecoglou en lagbygger som tikker de fleste boksene, for å finne tilbake til «Tottenham-identiteten».

Den greskfødte australieren kommer fra Celtic, som han har ledet til ligatittelen i begge sine to sesonger i den skotske storklubben.

SUKKSESSTRENER: I Skottland er Postecoglou en populær mann. I løpet av to sesonger i Celtic vant han fem troféer. Foto: RUSSELL CHEYNE

– Ange bidrar med en positiv mentalitet og en rask og offensiv spillestil. Han har er god til å utvikle spillere og forstår viktigheten av av bindingene til akademiet - alt som er viktig for klubben vår, sier Daniel Levy i en uttalelse.

Postecoglou ledet Australia til VM-sluttspill i 2014 og 2018, i tillegg til seier i Asia Cup i 2015.

Han vant det japanske seriemesterskapet med Yokohama F. Marinos fire år senere, men har ingen tidligere erfaring fra engelsk fotball.

– Jeg tror folk undervurderer vanskelighetsgraden i andre land. Han har hatt suksess over alt han har vært, og i Celtic har han ikke gjort én ting feil, sier Thorstvedt.



RYKTES BORT: Tottenham-kaptein Harry Kane kan være på vei bort fra klubben i sommer. Foto: SCOTT HEPPELL

I slutten av mars fikk Antonio Conte sparken som Tottenham-manager. Contes assistent, Cristian Stellini, kom inn for å lede laget ut sesongen, men også han fikk fikk fyken etter svake resultater.

Ryan Mason fikk jobben med å lede Tottenham i de siste rundene av sesongen. Det endte med en åttendeplass i Premier League.

Australieren tar altså over et Tottenham-lag som ikke skal spille europeisk fotball for første gang siden 2009/10-sesongen.



Likevel tror Thorstvedt at han vil få tid til å sette sitt stempel på laget.

– Han kommer til å få arbeidsro, og er en type jeg ser for meg kan vokse sammen med laget. Litt som da Pochettino først kom, sier han.