Superlativene hagler: – Et monster

Jærbuen var nøkkelen bak Manchester Citys seier over Crystal Palace med tre mål, som sørget for et ellevilt comeback.

I engelske medier er det mye stoff om Haaland etter suksessen dagen før. I BBCs Match of the Day brukte tidligere England-spiss Ian Wright store ord.

– Han er et monster, et målscorer-monster og kommer til å bli ustoppelig. I et lag som City kommer han til å score masse mål, oppsumerte Wright.

– Var søppel

Lokalavisen Manchester Evening News ga ham ni av ti mulige poeng på sin spillerbørs, selv om de første 60 minuttene ikke var noe å skryte av.

– Var søppel i en time og scoret deretter to klassiske nummer ni-mål før en strålende siste tredjedel for å fullføre sitt hat trick, er dommen.

– Er Erling Haaland den endelige brikken i puslespillet for Manchester City til å vinne Champions League, er tittelen hos BBC.

Daily Mail skriver at «dette er grunnen til at Manchester City kjempet mot kremen av Europa for å sikre seg nordmannen».

Avisen bruker også «monster» i sin beskrivelse:

– Til slutt ble de (Crystal Palace) overkjørt av et monster av en nummer ni.

Hjemme i Norge gikk Petter Northug så langt som å kalle Haaland den «største nordmannen gjennom alle tider» på Twitter:

Største nordmann gjennom alle tider Erling Braut Haaland. — Petter Northug Jr (@PetterNorthugJr) August 27, 2022

Haaland er allerede oppe i seks ligamål og er toppscorer i Premier League. Det kan komme flere onsdag mot Nottingham Forest hjemme.

Guardiola mener Haaland har bidratt til å gjøre City flinkere til å snu kamper, og hyller nordmannens mentale styrke.

– Disse kampene er grunnen til at jeg er her. For å snu ting når det er vanskelige tider, sa Haaland selv til klubbens TV-kanal.

Jakter Solskjær-rekord

Det er seks andre norske spillere med hat trick i Premier League-historien. Jan Åge Fjørtoft var førstemann ut for Swindon i februar 1994.

Ole Gunnar Solskjær (Manchester United) har flest med tre hat trick (to av disse kom med fire mål i samme kamp).

Steffen Iversen (Tottenham) scoret tre ganger i samme seriekamp ved to anledninger. Det samme klarte Joshua King for Bournemouth.

Tore André Flo (Chelsea) og John Carew (Aston Villa) er de to siste på den norske listen.