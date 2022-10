Superduellen: – De har satt en ny standard

Se Borussia Dortmund-Manchester City fra kl. 20.45

«Kommentatorene sier de er i ferd med å gå tom for superlativer. Hva skjer når de også går tom for substantiver og verb? Vurderinger av hans første sesong i engelsk fotball er i bunn og grunn blitt redusert til en telleøvelse».

The Guardian-kommentator Jonathan Liew tar for seg fenomenet Erling Braut Haaland i sin siste spalte. 17 scoringer på elleve kamper er spinnville tall. Nesten for godt til å være sant. Og målene renner inn ukentlig.

«Det mest fascinerende er reaksjonen innad i Manchester City: Et lag av likemenn konfrontert med en spiller så annerledes og bedre. Og en manager som sakte, men sikkert, er i ferd med å innse at dette ikke er hans lag, men laget som bygges for nestemann», skriver Liew.

Manchester City-manager Pep Guardiola bryr seg neppe om det akkurat nå. For med Erling Braut Haaland på topp har Manchester City fått en ny dimensjon. En målgarantist med bredt glis som sprer frykt blant forsvarsspillere og motstandertrenere.

I kveld venter Borussia Dortmund i Champions League. Gamleklubben til Erling Braut Haaland, klubben han scoret 86 mål på 89 kamper for.

Drømte seg bort på gressflekk

Det blir et møte mellom to av gigantene i Champions League denne sesongen. Haalands tidligere lagkompis Jude Bellingham har tatt steget opp i den ypperste verdenseliten, og fra sin midtbaneposisjon har han scoret fire mål på fire Champions League-kamper denne høsten. Kun Braut Haaland, Mohamed Salah og Robert Lewandowski har scoret flere.

– De har satt en ny standard for hva man kan gjøre i så ung alder. Det er de to som har skilt seg mest ut for sine lag, selv om det er noen i Napoli som skal ha et ord med i laget, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Bellingham har, i likhet med Braut Haaland, alltid hatt ambisjoner om å lykkes på den største europeiske scenen.

– Da jeg vokste opp var det min største drøm å spille i Champions League, forteller Bellingham i et ferskt intervju med Uefa.

– Vi hadde en gressflekk utenfor huset hvor vi pleide å spille. Vi latet som hver kamp var Champions League-finalen. Vi diktet opp lag og stadioner. Jeg må ha spilt neste 1000 Champions League-finaler på den gressflekken. Nå spiller jeg Champions League, og jeg er sikker på at Jobe (lillebroren red. anm.) får sjansen en dag, forteller 19-åringen fra Stourbridge.

Se portrett og intervju med Jude Bellingham i «Den nye vinen»:

– Helt spesiell mentalitet

Han er akkurat nå blant Europas heteste salgsobjekter. Og Guardiola er blant beundrerne.

– Jeg sa det da han var 17 år. Det handlet ikke bare om kvaliteten hans, men om måten han ropte på, ledet og oppsøkte dommeren. Jeg tenkte at mentaliteten til denne fyren var noe helt spesielt. Nå er han 19 år og allerede blant kapteinene i klubben. Det er imponerende, sier Guardiola.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller tror Braut Haaland og Bellingham fort kan bli gjenforent etter inneværende sesong.

– Det er sannsynlig, for det er bare en håndfull klubber som kan betale for Bellingham. City har muligheten, og det vil være en naturlig vei videre for Bellingham. Selv om det vil ødelegge konkurransen ytterligere, sier TV 2-eksperten.

PÅ GJENSYN? Jude Bellingham og Erling Braut Haaland kan fort bli lagkompiser igjen. Foto: CARL RECINE

Stamsø-Møller har fulgt Bellinghams karriere tett.

– Det har skjedd noe de siste seks månedene. Tidligere har vi sett hva som bor i ham, men det har vært litt i rykk og napp. Nå har han hevet seg veldig i de store kampene både for England og Borussia Dortmund. Han er det største midtbanetalentet i verden sammen med Pedri, mener Stamsø-Møller.

– Aldri sett en så smart spiss

Han mener Bellingham har hatt godt av å utvikle seg i Borussia Dortmund. Jadon Sancho og Erling Braut Haaland er andre eksempler på spillere som har brukt den tyske klubben som springbrett til enda større klubber.

– Bundesliga er perfekt, spesielt for offensive spillerne. I Tyskland er det rom for å vise ferdighetene sine. Det er ikke så låst og taktisk som i andre ligaer. Det er mer hawaii og underholdning, og perfekt for spillere som Haaland, Bellingham og Musiala, sier Stamsø-Møller.

Lanserer skitten Braut Haaland-plan

TV 2-eksperten har lagt merke til at den nye generasjonen spillere har kvaliteter som tidligere har vært uvanlig for unge talenter.

– De er så gode til å bruke rommene de får på banen. Fotballintelligensen er helt utrolig. Jeg vet ikke hvor de har lært det, men jeg registrerer at de spiller fotball som de er 28 år gamle, sier Stamsø-Møller.

Han er, i likhet med Liew og engelske kommentatorer, nesten tom for ord når han skal beskrive fenomenet Braut Haaland.

– Jeg har aldri sett en så smart spiss som forstår så godt hvor han skal være og når han skal være der. Han har enorm forståelse både for små rom og store rom. Han bruker ikke opp rom, og han skaper rom når det trengs. Det er mange ting man bruker en hel karriere på å lære. Mange klarer det ikke etter 15 år. Men Haaland kom inn som senior og hadde det allerede. Det er en helt unik egenskap, sier Stamsø-Møller.

– Kommer til å bli forsket på

– Har mer å gå på

Liew mener Guardiola er i ferd med å innse at han bygger et lag for sin arvtaker, men Stamsø-Møller tror også spanjolen har innsett at han må tilpasse seg.

– Haaland er ikke en typisk Guardiola-spiller, men Guardiola har skjønt at fotballen utvikler seg videre. Det blir litt mer fysikk, og spillerne som kommer opp har en annen fotballforståelse enn tidligere. Jeg tror Guardiola, med Haaland på laget, innser på nært hold at fotballen forandrer seg.

Bellingham fikk sin seniordebut for Birmingham som 16-åring. Han har tatt store steg siden den gang. I Mats Hummels' fravær var det Bellingham som bar kapteinsbindet i Borussia Dortmunds kamp mot Sevilla.

– Før kampen var det surrealistisk at jeg skulle vært kaptein for Borussia Dortmund, et av de største lagene i Europa. Det viktigste med lederskap er å gå foran som et godt eksempel med prestasjonene dine. Da følger kommunikasjon naturlig, sier han.

TAR ANSVAR: Jude Bellingham er en del av Borussia Dortmunds kapteinsteam. Foto: CRISTINA QUICLER

Og det er ingen grunn til å tro at Bellingham er en døgnflue.

– Jeg vil fortsette å pushe grensene for mitt potensial og talent, sier han bastant.

Det tror Stamsø-Møller at Braut Haaland også vil gjøre i tiden fremover.

– Det er logisk at han har mer å gå på. Og det er det som er skremmende. Han er bare 22 år, avslutter han.