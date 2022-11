Super-Salah stjal showet – senket slurvete Spurs

Tottenham 1-2 Liverpool

Det har vært en tung Premier League-høst for Liverpool. Borte mot Tottenham skulle det imidlertid bli en opptur for Jürgen Klopps lag.

Det sørget Mohamed Salah for. Stjernevingens to scoringer før pause ble avgjørende. Den viktige 2-0-scoringen kom etter en kjempetabbe fra Eric Dier, som headet ballen til Salah med fri bane mot mål.

– Det er en tidlig julegave fra Eric Dier. En forferdelig berøring, sa BBC Sports Glenn Murray i sin radiokommentering.

MÅLMASKIN: Mohamed Salah viste frem sine fremste avslutningsferdigheter mot Tottenham.

Harry Kane reduserte for hjemmelaget med tjue minutter igjen, men Liverpool holdt unna på slutten.

– Jeg synes vi var heldige i førsteomgangen, innrømmer Salah til Sky Sports.

– Vi gjorde det bra som fikk tre poeng. Tottenham er alltid en tøff motstander. Jeg er fokusert på å utgjøre en forskjell, og i dag klarte jeg det, legger matchvinneren til.

2-1-seieren gjør at de røde nå er sju poeng bak nettopp Tottenham, som innehar fjerdeplassen i Premier League. De røde har én kamp mindre spilt.

Dier-slurv – Perišić i stolpen

Salah var først klinisk da han hamret de røde i ledelsen etter elleve minutter. Liverpools nummer elleve fikk ballen på sølvfat fra Darwin Núñez. Fra femten meter dundret Salah Liverpool foran.

Tre minutter senere slapp gjestene med skrekken. Ivan Perišić headet fra kloss hold, men avslutningen traff Alisson i ansiktet før ballen gikk i stolpen og ut.

Like før pause var den brasilianske keeperen igjen avgjørende. Et langt utspark skulle bli foranledningen til 2-0. Spurs-forsvarer Eric Dier feilberegnet utsparket totalt og headet ballen til Salah. Alene med keeper kunne egypteren chippe inn Liverpools andre scoring.

UTNYTTET TABBE: Mohamed Salah var på alerten da Eric Dier ikke klarte å klarere Alissons lange utspill. Foto: IAN KINGTON

Kane-kanon tente håpet

Tottenham jaktet febrilsk redusering etter pause. Perišić ble igjen hindret av metallet, denne gangen tverrliggeren, ti minutter ut i den andre omgangen.

Med tjue minutter igjen satt den omsider for Spurs. Dejan Kulusevski sentret til Harry Kane som fra noe skrått hold hamret inn 1-2 med en lekker avslutning i lengste.

STJERNETREFF: Harry Kane scoret på lekkert vis til 1-2. Foto: IAN KINGTON

Så startet et voldsomt Spurs-kjør mot utligning men det ville seg ikke for hjemmelaget.

Det endte 1-2 på Tottenham Hotspur Stadium.

– Et stort løft for Liverpool etter de siste resultatene i ligaen. De forsvarte seg bra og hadde litt tur som overlevde presset på slutten etter Kanes redusering. Et steg i riktig retning, skriver The Athletics Liverpool-journalist James Pearce.