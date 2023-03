«Straffet» spillerne med uvanlige grep etter flausen

Naturlig nok var Manchester United-manager Erik ten Hag misfornøyd etter 0-7-tapet for Liverpool.

Ifølge flere engelske aviser valgte han å la spillerne få svi for det brutale nederlaget etter kampen.

The Mirror skriver at han lot spillerne sitte i garderoben og lytte til jubel fra Liverpool-spillere og fansen - for å bruke det som motivasjon for å aldri gå på en lignende smell igjen.

Den nederlandske manageren skal så ha tatt frem hårføneren og sagt at spillerne var heldige som fikk være med på lagbussen tilbake til Manchester.

Avisen skriver også at hvis noe lignende skulle skje igjen så risikerer spillerne å bli satt ned til klubbens u-21-laget.

United-stjernene ble beordret tidlig tilbake dagen derpå til treningsfeltet på Carrington. Ten Hag skal ha vært på plass allerede klokken 07.

Daily Mail skriver at han holdt en kort tale om at den gode sesongen ikke skulle bli ødelagt av ydmykelsen på Anfield.

Samtidig skal han ha vist klipp som «skulle gjøre spillerne sinte»

Den nederlandske sportspsykologen Rainier Koers, som allerede er hyret inn av klubben, ble også brukt i etterkant av tapet.

Ten Hag skal være svært opptatt av det mentale aspektet i fotballen, og har brukt Koers tett i sin tid som United-manager.

Det er ikke første gang ten Hag tar i bruk uvanlige metoder etter sjokktap som Manchester United-manager. Da tabelltreeren gikk på en tidlig 4-0-smell for Brentford sendte han alle spillerne - og seg selv - på en 13,8 kilometer lag løpetur, noe som tilsvarte lengden de hadde løpt mindre enn Brentford.

United-spillerne løp lite også i dette braktapet - men det skal ikke ha vært aktuelt å sende mannskapet på ny løpetur midt i et travelt program.