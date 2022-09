Stortalent reddet Liverpool: – En av de beste kveldene vi har hatt

Liverpool-Newcastle 2-1 (0-1)

Jürgen Klopp kunne juble for en sårt tiltrengt seier, etter dramatiske sluttminutter mot Newcastle. Fabio Carvalhos scoring kom sju minutter ut i overtiden.

– Det var det perfektet øyeblikket å vinne kampen på siden det var en vanskelig kamp hvor de forsvarte seg lidenskapelig og aggresivt, sier Jürgen Klopp til Sky Sports og utdyper:

– Jeg fortalte guttene ved pause før vi lå under at vi så desperate ut, vi spilte ikke den ekstra pasningen. Da vi gjorde det, var vi veldig farlige. Det er en massiv boost fra en frustrerende kveld. En av de beste vi har hatt, oppsummerte manageren.

Nå venter Everton til Merseyside-derby lørdag.

– Vi må sørge for å bruke disse to dagene bra. Vi har fått seks poeng på de to siste kampene, men vi må bli bedre, slår Klopp fast.

Alexander Isak (22) brukte bare 38 minutter på å score sitt første Newcastle-mål. Og det på mektige Anfield.

Svensken knuste Newcastles overgangsrekord da han signerte for rundt 700 millioner kroner for kun få dager siden.

Det ble et kappløp mot tiden for klubben å få registrert spissen før Liverpool-kampen, men timer før kampstart fikk de grønt lys og Isak fikk visumet sitt.

Det så lenge ut til at svensken skulle bli helt på sin første arbeidsdag, men Liverpool presset på. Etter 61 minutter fikk de betalt.

Roberto Firmino som har vært brennhet den siste uken var sikker da han fikk ballen av Mohamed Salah.

Det ble lagt til fem minutter i kampen, men drøying av tid fra Newcastle-spillerne sørget for at dommeren lot kampen gå litt lengre.

Etter 98 minutter fikk Liverpool betalt igjen. Unggutten Fabio Carvalho, som fylte 20 år tirsdag, hamret ballen i mål og sendte Anfield-publikumet til himmels.

– Se på dette! Se på supporterne! Jeg må bare takke dem alle, dette er for dem, sier Carvalho til BT Sport etter kampen.