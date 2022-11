Stolt av Instagram-rekord: – Hjelper å se bra ut

Cristiano Ronaldo hevder seg utsatt for konstante angrep, kommer med et stikk til Wayne Rooney og prøver å forklare Instagram-suksessen.

STJERNEPAR: Georgina Rodríguez (28) og Cristiano Ronaldo (37), her på den røde løperen under en MTV-utdeling i 2019. Foto: Doug Peters

Det gjør superstjernen i det mye omtalte intervjuet med Piers Morgan.

– Alle vet at pressen vil ha meg på forsidene, for de vet at det selger mer, mener Ronaldo.

Kritiske røster har ment at 37-åringen har vært en byrde for Manchester United etter at han returnerte. Denne høsten har han vært ute i kulden.

Ronaldo opplever at han, men også familien, har fått mer kritikk de siste fire-fem månedene. Også fra pressen i hjemlandet Portugal.

– 90 prosent av tiden er det løgn. Pressen er søppel. Ikke alt, men det meste. De sier ikke sannheten. Det er konstante løgner og angrep mot meg og familien min, sier Ronaldo.

Han sier at det er veldig tøft for dem.

– Problemet ditt er at du er for berømt, svarer Piers Morgan, som har fortalt at han også er en venn av Ronaldo.

RONALDO-VENN: Den britiske TV-personligheten Piers Morgan har gjentatte ganger støttet Cristiano Ronaldo i sosiale medier. Foto: Dominic Lipinski

Instagram-rekord

Morgan trekker frem Ronaldos Instagram-rekord, og gjør et poeng av at selv ikke Kardashian-familien kan hamle opp med fotballstjernens følgerskare.

Ronaldo har flest i verden med 497 millioner følgere.

– Jeg er stolt av det. Det betyr mye for meg. Det betyr at folk liker meg, og jeg er karismatisk, synes jeg. Hvorfor er jeg nummer én, spør jeg av og til meg selv. Hvorfor meg og ikke en annen?

– Hvorfor tror du at det er sånn?

– Ikke bare fordi jeg er god til å spille fotball, for det vet alle. Men jeg mener at resten er relevant. Man må være karismatisk. Folk må knytte et bånd til deg. Å se bra ut hjelper også, svarer Ronaldo og ler.

Han fortsetter:

– Jeg vet ikke den ordentlige grunnen. Men jeg synes at jeg er karismatisk.

Rooney-stikk

Ronaldo forklarer at han ikke vil bruke tiden på dem som ikke liker ham.

– Jeg liker å være rundt dem som elsker meg. Jeg kaster ikke bort tiden på å høre på kritikken fra folk nær meg, som tidligere spillere, for eksempel.

Da blir Wayne Rooneys navn trukket frem.

– Jeg forstår det ikke. Du bør stille det spørsmålet til ham. Jeg vet ikke hvorfor han kritiserer meg.

– For et år siden, eller seks måneder siden, hentet han barna sine hjemme hos meg, og inviterte Cristiano (Ronaldos eldste sønn) til å spille fotball hjemme hos seg. Jeg forstår ikke sånne folk.

Ronaldo utelukker ikke at Rooney er sjalu.

– Antagelig. Han var ferdig med karrieren tidlig i 30-årene. Jeg spiller fortsatt på et høyt nivå. Jeg skal ikke si at jeg ser bedre ut enn ham, som er sant, sier Ronaldo og bryter ut i later.

– Det er tøft å høre på sånn kritikk fra folk du har spilt med. Som Gary Neville og, fortsetter han.

Ifølge Sky Sports skal Rooney være forbauset av kritikken, men bestemt seg for ikke å svare offentlig.

Se hvordan Rooney svarte på et lignende stikk tidligere i år her: