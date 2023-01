Stjernespillerens agent raser mot manager: – Ydmyket ham

Det ulmer i Brighton.

Stjernespilleren Leandro Trossard er på utgående kontrakt og har vært ryktet til klubber som Tottenham, Chelsea og Arsenal dette overgangsvinduet.

Belgieren var ubenyttet innbytter da Brighton vant over Everton 3. januar.

Fredag ble det kjent at Trossard var vraket til kamptroppen som lørdag møter Liverpool.

– Leandro Trossard er ikke med i kamptroppen. Da han innså at han ikke var i startelleveren før forrige kamp, forlot han treningsfeltet uten å si noe til meg, sa Brighton-manager Roberto De Zerbi.

– Jeg fortalte ham at jeg ikke likte den holdningen.

KAOS FØR STORKAMP: Roberto De Zerbi har et problem å løse. Foto: Adam Davy

Lørdag møtes Brighton og Liverpool til dyst. Tidligere denne sesongen scoret Trossard tre mål på Anfield da Brighton sjokkerte Liverpool.

Uttalelsene til De Zerbi får Trossards agent Josy Comhair til å rase. Han reagerer kraftig på hvordan klienten hans har blitt behandlet av Brighton-sjefen.

Han peker blant annet på at det hele kommer av at Trossard ikke har signert ny kontrakt med klubben. Samtidig som at han har signalisert at han ønsker å ta et nytt steg i karrieren.

Det hele skal ha kulminert da Trossard og en lagkamerat havnet i en krangel under en trening like etter VM. Etter dette skal ikke treneren ha snakket med Trossard, ifølge agenten.

– Forrige mandag ydmyket manageren Leandro foran andre og indikerte at han ikke lenger ønsket å se ham. At en manager ikke snakker med en av spillerne sine på fire uker er helt ubegripelig.

– Derfor et det viktig at Brighton nå samarbeider for en potensiell overgang i løpet av dette overgangsvinduet, skriver Comhair i pressemeldingen.