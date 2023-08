Stjernen med klar beskjed: – Alt det slutter i dag

HAR LUKKET ØRENE FOR OFTE: I et rykende ferskt innlegg i The Players Tribune gjøre Aaron Ramsdale det klart at det er slutt på den tiden. Foto: Brad Mills

Arsenal-keeper Aaron Ramsdale gjør det klinkende klart at det er én ting han ikke lenger kommer til å tolerere.

– Jeg har ikke snakket om det før, men med alt som skjer i fotballen nå, tenkte jeg det var viktig å nevne.

Det skriver Arsenal-keeper Aaron Ramsdale i et innlegg på The Players Tribune.

Der forteller han historien om seg selv og familien. Om de to eldre brødrene. Eldstemann Edward, som er fengselsbetjent, og mellomstebroren Oliver, som er skuespiller.

Sistnevnte droppet lærerstudiene for å gå på dramalinjen.

– Men det er ikke det modigste han har gjort. Det er ikke derfor jeg beundrer ham. Broren min er homofil, og har levd livet sitt på en åpen og autentisk måte siden han gikk på skolen. Jeg er så stolt over å si at han er broren min, skriver Ramsdale.

– Oliver er som meg på mange måter. Han er en vanlig fyr. Elsker fotball. Elsker å henge med kompiser. Elsker The Gunners. Han er stolt av meg, og jeg er veldig stolt av ham, beskriver Arsenal-keeperen.



LAGKOMPISER: Martin Ødegaard og Aaron Ramsdale spiller sammen på Arsenal. Foto: PHIL NOBLE

– Det slutter i dag

Ramsdale skriver ikke hva han mener med «alt som skjer i fotballen nå», men kontroversene har vært mange.

Under Qatar-VM var det mye styr rundt regnbuebind, og nylig sjokkerte Jordan Henderson ved å melde overgang til saudiarabisk fotball.

Liverpool-kapteinen var sett på som en alliert i LHBTQ+-samfunnet, og ble 2021 nominert til årets «fotballalliert» under British LGBT awards.

At han så valgte å spille fotball i et land der homofili er ulovlig og straffes med dødsstraff kom derfor om et sjokk på mange.

Også signeringsvideoen sjokkerte:

Selv innrømmer Ramsdale at han har latt altfor mye passere uten å si noe.

– Opp gjennom årene har jeg nok lukket ørene noen ganger for mye – både i garderoben og sosiale medier – når jeg hører homofobiske kommentarer eller dumme ting som blir sagt. Og jeg tror kanskje broren min har gjort det samme, og tenkt det ville gjøre livet lettere, skriver han, og kommer med klar beskjed:



– Vel, alt det slutter i dag.

– Se deg selv i speilet

Arsenal-keeperen forklarer at han allerede kan se for seg kommentarene: «Hold kjeft, Ramsdale. Hold deg til fotball!»

– Men dette handler om fotball. Fotball er for alle. Om du er uenig, kanskje det er du som bør holde kjeft og se deg selv i speilet, skriver Ramsdale.

Broren Oliver har delt Aarons innlegg på sin Instagram-story, der han uttrykket glede over det som står på trykk.

– Tapperhet. Målløs og rørt, skriver Oliver Ramsdale.

Selv tror ikke Aaron Ramsdale at hans eget innlegg kommer til å gjøre noe for å stoppe hatet og hetsen det flommer over av i sosiale medier. Han forventer mer negativitet i innboksen.

– Det handler ikke om å stoppe det. Det handler ikke om trollene. Jeg vet jeg ikke kan nå ut til dem. For meg, handler det kun om å stå opp for det som er rett.