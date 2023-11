Stilt til veggs: – Les avisene!

MÅTTE SVARE: Pep Guardiola, her med Erling Braut Haaland, måtte svare om saken som henger over Manchester City. Foto: Glyn Kirk / AFP / NTB

– Hvorfor skulle jeg ikke tro det?



Manchester City-manager Pep Guardiola står fast på at de lyseblå er uskyldige i anklagene fra Premier League om 115 regelbrudd.

På fredagens pressekonferanse fikk han flere spørsmål om saken.

– Det er advokater som skal forsvare oss foran dommeren. Jeg har ikke endret mening. Vi avventer, og så aksepterer vi dommen, sier Guardiola før lørdagens toppkamp mot Liverpool.



Da Everton ble trukket ti poeng i Premier League for økonomisk regelbrudd forrige uke, ble det igjen satt søkelys på City-saken.

TOPPKAMP: Manchester City og Pep Guardiola møter Liverpool og Jürgen Klopp hjemme på Etihad lørdag. Foto: Jason Cairnduff / Reuters / NTB

Åpen for League One

Everton hadde ett tiltalepunkt. I engelske medier har det blitt spekulert på om City kan rykke ned med sine 155 tiltalepunkter.

– Det er to helt forskjellige saker. Jeg vet at folk spør hvorfor Manchester City ikke havner i Conference (utenfor ligasystemet), men la oss vente og se, sier Guardiola.



Guardiola ble også spurt om han kunne fortsette i klubben dersom Manchester City ble straffet.

CITY-EIER: Sjeik Mansour bin Zayed. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

– Du spør meg som om vi har blitt straffet. For øyeblikket er vi uskyldige. Det er større sjanser for at jeg blir dersom vi er i League One (nivå tre) enn om vi vinner Champions League, sier han.



– Les avisene! Der står det hvorfor Everton har blitt straffet. Det er to ulike saker. Den ene er mer komplisert. Advokatene på begge sider vil frem saken. Så kan vi snakke, sier Guardiola.



Saken mot Everton Premier League klagde inn klubben i mars, og henviste saken til en uavhengig kommisjon. Den har nå besluttet å ilegge dem poengtrekk. Premier League-klubber kan maks gå med 105 millioner pund i underskudd over en treårsperiode. Everton dømmes for å overskride denne grensen med 19,5 millioner pund. Klubben innrømmet i en høring at de brøt de økonomiske reglene i den siste perioden av 2021/22-sesongen, men det var uenighet rundt omfanget av bruddet. Everton varsler at de vil anke saken. Kilder: Premier League og BBC.

Sjokktilstand i Everton

Jürgen Klopp måtte også svare på Everton-straffen.

– Jeg er ikke inni den saken, skal jeg være ærlig. Jeg hørte at de kom til å anke straffen. Det ville trolig alle gjort, men det er alt jeg kan si om saken, sier Liverpools manager på en pressekonferanse.



På andre siden av Stanley Park ble dommen mottatt med sjokk.

– Vi er sjokkerte. Det virker som de fleste i fotball ble sjokkert, sier Everton-manager Sean Dyche, gjengitt av BBC.



SJOKKERT: Everton-manager Sean Dyche. Foto: Ben Whitley / Pa Photos / NTB

– Uforholdsmessig er et ord som har blitt brukt av klubben. Det er klart at vi er fortviler. På en annen side er det ikke dette vi fokuserer på. Fokuset har vært det som skjer på banen, sier Dyche.



Everton ligger nest sist med fire poeng etter poengtrekket.

