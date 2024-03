Stempler United-managerens uttalelse som ønsketenkning

VENDEPUNKTET?: – Dette kan være øyeblikket som gir dette laget energi og troen på at de kan klare fantastiske ting, spår Erik ten Hag etter seieren over Liverpool. Foto: Molly Darlington

Erik ten Hag omtaler seieren over Liverpool som «et vendepunkt» for Manchester United. Det reagerer både TV 2s ekspert og United-podkaster på.

– Dette kan være vendepunktet. Dette kan være øyeblikket som gir dette laget energi og tro på at de kan klare fantastiske ting. Når du kan slå Liverpool på denne måten, kan du slå hvilken som helst motstander.

Det sa Erik ten Hag etter å ha slått Liverpool ut av FA-cupen søndag.

For etter en trøblete sesong ble det en opptur på Old Trafford, men at 4-3-seieren etter ekstraomganger er et vendepunkt, høster ikke mye støtte.

– Jeg tror det er mange som vil vegre seg for å ta det ordet i sin munn, for vi har sett så mange ganger at en god opplevelse følges opp med at brikkene i det taktiske puslespillet til ten Hag ikke faller på plass, sier Eivind Brennhovd Holth, skribent i Manchester United Supporters Club Scandinavia og en del av Uno-podkasten.



– Det er utfordringer her. Det er alle klar over, og de utfordringene forsvinner ikke over natten bare fordi United slo Liverpool, understreker Holth.



– Fremstår presset når han sier sånt



TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller stusser også over ten Hags uttalelse.

– Ten Hag fremstår presset når han sier sånne ting. At det er et vendepunkt, er nok en ønsketenkning. Jeg tror ikke de tenkte på at det var noe vendepunkt da de ikke fikk låne ballen mens Liverpool ledet 2-1, sier Stamsø-Møller.

ØNSKETENKNING: – Det var perioder der de ikke så bra ut i det hele tatt mot Liverpool, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller. Foto: PAUL ELLIS

– Dette er ikke dagen for å være veldig negativ mot United, men det var perioder der de ikke så bra ut i det hele tatt mot Liverpool. Ja, de var bedre enn de har vært tidligere, men lag som Manchester City og Arsenal ville aldri levert en sånn omgang som det United gjorde i 2. omgang, utdyper Stamsø-Møller.

Ten Hags fremtid

Holth i Uniteds skandinaviske supporterklubb var selv på Old Trafford under søndagens kamp. Han mener resultatet var en gavepakke for ten Hag i det som er en tid der fremtiden hans som Manchester United-manager.

– Han kunne ikke bedt om et bedre utgangspunkt for innspurten av sesongen. Det sitter noen eiere på tribunen som skal ta et særdeles viktig valg i sommer. Det å slå erkerivalen i en kamp som betyr veldig mye, hvis ikke det skyter liv i ten Hag-prosjektet ut sesongen, er det ingenting som kan gjøre det, sier Holth.

Stamsø-Møller tror ten Hag sitter utrygt tross søndagens seier.

– Jeg er helt sikker på at eierne sonderer markedet for alternativer og vurderer veldig sterkt å bytte ham ut til sommeren. Jeg klarer ikke å friskmelde United. De vant fordi de scoret mål på riktig tidspunkt. De gjør mye bra og er ikke et møkkalag, men de henger fortsatt ikke godt nok sammen og spiller ikke god nok fotball, oppsummerer TV 2s fotballekspert.



Ungguttene hylles

Manchester United har tapt elleve kamper i Premier League denne sesongen og ligger på en foreløpig 6. plass, seks poeng bak Tottenham på 5. plass.

Selv om de til tider har skuffet, ser Stamsø-Møller lyspunkt i midtbanespiller Kobbie Mainoo (18), angriper Alejandro Garnacho (19) og søndagens matchvinner Amad Diallo (21).

– Det er utrolig gøy å se ungguttene til United. De er helt, helt spesielle. Jeg håper bare de dyrker dem og bygger lag og fremtid rundt sånne spillere. Det er viktig for fremtiden til klubben å overbevise disse spillerne om at dette er stedet man bør være for å bli så god som overhodet mulig, sier Stamsø-Møller.



HYLLES: Alejandro Garnacho er en av Uniteds unggutter som har imponert denne sesongen. Foto: Molly Darlington

– Er Manchester United steder for det per nå?



– Nei, langt ifra. Det er så mye som må gjøres med det laget før de er oppe på nivå med de aller beste. Når det kommer til ren kvalitet på spillere, ligger de ganske langt bak. Det gjør de også i kvalitet i treneren, mener jeg. Jeg sliter med å se at ten Hag har gjort så mye mer med dette laget enn hans forgjengere.

– Opplevelsen mot Liverpool er det mye kraft i når det kommer til moral, spilleglede og seiersglede. Om det er viktigst kan det absolutt være et slag vendepunkt, men i banespillet synes jeg fortsatt de har en lang vei å gå, understreker Stamsø-Møller.

Holth mener man kan berømme ten Hag på i hvert fall ett område basert på det han har fått til etter han tok over som United-manager i april 2022.

– Da ten Hag kom inn, var det jo dette mange håpet på at han var en fyr som ville klare å kombinere det å få frem unge spillere samtidig som laget spiller attraktiv fotball og får frem resultater. Det å få frem talenter har han i hvert fall klart, sier Holth og understreker:



– Det blir helt avgjørende for klubben at de klarer å beholde disse spillerne.