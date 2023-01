Spurs-nedtur: – Mister tålmodigheten med Conte

Sjokkstatistikken fortsatte for Tottenham på første nyttårsdag.

Tottenham 0-2 Aston Villa

Scoringer fra Emiliano Buendía og Douglaz Luiz påførte Tottenham en hjemmesmell i deres første kamp i 2023.

I de siste sju kampene har Tottenham sluppet inn to mål eller flere. Det har ikke skjedd siden 1988, da Spurs til slutt slapp inn to eller flere i åtte kamper på rad.

De liljehvite har også sluppet inn først i sju kamper på rad, for første gang siden 2010.

Tapet mot Villa var Spurs' tredje de siste fire hjemmekampene. Tidligere Tottenham-spiller Jamie O'Hara har fått nok.

– Helt krise som vanlig. Denne formasjonen er død, og spillerne kan ikke spille den. Tottenham skriker etter fire i forsvar, dette forsvaret er helt kaos. Jeg mister tålmodigheten med Conte, sier O'Hara på Twitter.

Tottenhams tap mot Aston Villa får flere til å reagere.

– En forferdelig forestilling av Tottenham. Spillerne har manglet intensitet, sier Mark Schwarzer på BBC Radio.

NEDTUR: Året startet på verst tenkelig vis for Antonio Conte og Tottenham. Foto: DAVID KLEIN

Det virker som at frustrasjonen med Antonio Conte bare blir større og større i Tottenham-miljøet. Da Djed Spence ble byttet inn for Ivan Perisic like før slutt ble det møtt med ironisk applaus fra tribunen.

Tottenham har i løpet av runden falt ned fra plass i topp fire. Spurs er nå på femteplass etter 17 kamper, to poeng bak Manchester United med én kamp mindre spilt.