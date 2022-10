Sønderknust Varane ut med skade, men Casemiro reddet United på overtid

Chelsea - Man. United 1-1

Saken oppdateres!

Tolv minutter ut i andreomgang gikk Raphaël Varane ned for telling etter en duell med Pierre-Emerick Aubameyang. Den franske midtstopperen så helt sønderknust ut da han måtte forlate banen med det som så ut som en kneskade. Det er også dårlig nytt for Frankrike med tanke på VM som nærmer seg.

På tampen av oppgjøret ble kvelden enda verre for gjestene fra Manchester. Scott McTominay holdt et godt tak rundt innbytter Armando Broja i boksen, og dommer dømte straffe. Der var Jorginho sikker og banket inn 1-0-målet.

Men de seks overtidsminuttene ble enda mer dramatiske. Etter 93:30 headet Casemiro inn 1-1. Kepa så ut til å redde mesterlig via stolpen, men mållinjeteknologien viste at ballen var marginalt over streken. Dermed endte det uavgjort i London.

Raphael Varane ble liggende lenge etter smellen. Etter hvert gikk han av banen for egen maskin. Foto: TONY OBRIEN

– Det var et fint innlegg fra Luke Shaw og en god heading fra Casemiro. Vi vet at han har det i seg. Han har scoret mange mål for Real Madrid. Det var et fantastisk mål, sier Bruno Fernandes til Sky Sports.

Også Christian Eriksen hadde mye fint å si om Casemiro.

– Han blir viktigere og viktigere for hver kamp. Han har gjort det fantastisk bra, og det gjør han også i dag med et kanonmål, sier dansken til Viasport.

Graham Potter er fortsatt ubeseiret som Chelsea-manager.

– Jeg kan ikke stå her og si at vi hadde fortjent å vinne. Begge lag gikk for det, og ett poeng er ganske riktig, sier engelskmannen til BBC Sport.

Slik var kampen

Etter en rolig start på kampen tok Manchester United mer og mer over. Graham Potter valgte å ta grep fra sidelinjen allerede etter 35 minutter. Marc Cucurella ble tatt av til fordel for Mateo Kovacic, samtidig som formasjonen ble endret.

Chelsea hevet seg etter endringen, men det var bortelaget som kom til omgangens største sjanse. Antony testet skuddfoten fra 16 meter, men skuddet smalt rett utenfor stolpen.

Tolv minutter ut i omgangen så det ut til at Varane fikk en ekkel vri i kneet etter duellen mot Aubameyang. Franskmannen var helt knust da han måtte forlate banen. Inn kom Victor Lindelöf.

Chelsea tok mer og mer over etter Varanes skade. Etter 72 minutter fikk Trevor Chalobah en god mulighet etter et hjørnespark, men forsvarerens knallharde heading smalt i tverrliggeren og over.

Heftig avslutning

Seks minutter før slutt ble det dramatikk. Scott McTominay holdt igjen innbytter Armando Broja i boksen, og dommer pekte på straffemerket. Jorginho prikket den inn bak David de Gea til 1-0.

Jorginho så ut til å sikre tre poeng til Chelsea, men på overtid røk det. Foto: John Walton

Det ble lagt til seks minutter og rødtrøyene presset. 93:30 viste uret da Kepa så ut til å varte opp med en kanonredning etter Casemiros heading. Men mållinjeteknologien viste at ballen var marginalt over linjen. Dermed stoppet den spanske keeperens rekke på fem kamper uten baklengsmål helt på tampen av oppgjøret.

Kepa så ut til å stoppe forsøket fra Casemiro med en vanvittig redning, men ballen var så vidt over linjen. Foto: TONY OBRIEN

Uavgjortresultatet gjør at Chelsea fortsatt ligger ett poeng foran Manchester United på en fjerdeplass.