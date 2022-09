Son ble benket – så kom han inn og scoret hat trick på 14 minutter

Det løsnet for Heung min-Son mot Leicester.

HAT TRICK: Heung-min Son noterte seg for tre scoringer mot Leicester. Foto: ISABEL INFANTES

Tottenham - Leicester 6-2

Tottenham-stjernen Heung min-Son har ikke prestert på sitt vante nivå i sesonginnledningen, men det var før lørdagens 6-2-seier mot Leicester.

Tottenham-sjef Antonio Conte hadde benket Son fra start, men sørkoreaneren kom inn snaut timen inn i oppgjøret på stillingen 3-2.

Så begynte målene å renne inn fra Heung-min Son. I løpet av 14 minuttene satte han tre baller i nettet bak Danny Ward.

– Det var en veldig bra forestilling, men jeg var også veldig frustrert fordi jeg kan spille mye bedre enn det jeg har gjort. Jeg har vært skuffet. Laget har gjort det veldig, veldig bra, men jeg var skuffet over min egen forestilling, sier Son til Sky Sports.

– Jeg har hatt svake avslutninger denne sesongen. Jeg har også vært litt uheldig med et selvmål, to offsidescoringer og skudd i tverrliggeren. Jeg visste at målene ville komme, så jeg var ikke bekymret. Jeg har alltid hatt gode supportere og lagkamerater, og trenerne har stått bak meg, sier Heung-min Son.

ÅTTEMÅLSFEST: Tottenham-manager Antonio Conte jublet for Heung-min Son og seier mot Leicester. Foto: TONY OBRIEN

Seieren tok Tottenham opp i 17 poeng. Det er like mange som tabelltopp Manchester City har håvet inn på sju kamper. Lagene er alene om å være ubeseiret i PL.

Det sto 2-2 til pause, men kort tid etter hvilen mistet Wilfred Ndidi nonchalant ballen på egen banehalvdel. Det ga Rodrigo Bentancur muligheten til å score via stolpen.

Leicester jaget en utligning og satte trøkk på Tottenham, men klappet sammen da Son som innbytter fikk inn sin første av tre scoringer for kvelden med underkant av 20 minutter igjen. Sørkoreaneren feide ballen vakkert i mål fra 18 meter.

Scoringen kom kjærkomment. Son var den spilleren i Premier League med flest avslutninger uten nettsus før lørdagens oppgjør. I sluttminuttene viste han igjen prov på prikkskyting da han gjorde 5-2, og like etter var hattricket i boks.

KJÆRKOMNE SCORINGER: Heung-min Son gratuleres av Dejan Kulusevski. Leicester og Brendan Rodgers ligger sist i Premier League med kun ett poeng. Foto: TONY OBRIEN

I første omgang sendte Youri Tielemans gjestene foran fra straffemerket, men Harry Kane og Eric Dier snudde kampen. I minuttene før hvilen utlignet James Maddison til 2-2.

Leicester ligger helt sist med ett poeng. Sensasjonsmesterne fra 2015/16-sesongen står med seks strake tap og har sluppet inn hele 22 ligamål hittil i høst.