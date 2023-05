Solskjær tilbake på Old Trafford – så United vinne

Ole Gunnar Solskjær (50) var på Old Trafford for første gang siden han fikk sparken i november 2021.

SOLSKJÆR PÅ PLASS: Old Trafford før lørdagens kamp mot Wolverhampton. Foto: Tim Goode / Pa Photos

Manchester United-Wolverhampton 2-0

Ole Gunnar Solskjær var på tribunen på Old Trafford under lørdagens Premier League-kamp mot Wolverhampton.

Det er første gang siden Solskjær fikk sparken som Manchester United-manager i november 2021 at han er tilbake på Old Trafford.

Solskjær fikk se gamleklubben vinne 2-0 etter mål av Anthony Martial og Alejandro Garnacho.

– Jeg er smart nok til å holde meg unna. Det er vanskelig nok å være Manchester United-manager om ikke alle tidligere managere skal komme med råd til deg, sa Solskjær under at arrangement i Manchester fredag kveld, gjengitt av engelske The Athletic.

Sky Sports skriver at Solskjær fikk en varm velkomst. Han tok seg tid til å ta bilder med supportere på Old Trafford, viser en video Manchester United har delt på Twitter.

– Du er alltid velkommen her, Ole, skriver klubben i innlegget.



Solskjær, som spilte for Manchester United fra 1996 til 2007, tok over som midlertidig manager i storklubben etter at José Mourinho fikk sparken i desember 2019. Solskjær fikk etter hvert jobben permanent.

– Jeg føler meg veldig, veldig privilegert og beæret over å ha vært manager, men det var trolig ikke noe verre tid å være Manchester United-manager på, sa Solskjær under fredagens arrangement.

Haaland til TV 2: – Solskjær hadde rett

– Det er synd å si det, men City og Liverpool hadde de beste årene de noensinne har hatt. Det skjedde ikke da jeg var spiller. Den gangen var det kun Arsenal, utdyper kristiansunderen.

Med en sjuendeplass og 17 poeng etter tolv kamper i 2021/22-sesongen ble Solskjær avskjediget. Inn kom Ralf Rangnick ut sesongen, før dagens manager Erik ten Hag tok over klubben.

– Jeg har grått to ganger i mitt voksne liv. Den første gangen var etter testimonialkampen min. Så igjen da måtte dra for halvannet år siden. Manchester United gjør et eller annet med deg, sa Solskjær fredag.