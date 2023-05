Solskjær: – Sikker på at han blir United-manager

PÅ LAG: Ole Gunnar Solskjær og Michael Carrick jobbet sammen i Manchester United. Nå tror nordmannen at hans tidligere assistent tar over klubben i fremtiden. Foto: MARTIN RICKETT

Michael Carrick, Kieran McKenna, Martyn Pert og Neil Wood jobbet alle under Ole Gunnar Solskjær i Manchester United. Tre har i ettertid blitt managere selv.

McKenna, med Pert som assistent, har ledet Ipswich til opprykk, Wood tok over Salford City og sikret play-off, mens Carrick dro til et Middlesbrough i krise og fikk snudd skuten.

Boro skal også spille playoff om opprykk til Premier League.

I et lengre intervju med The Athletic snakker Solskjær varmt om sine tidligere assistenter, og da særlig om Carrick.

– Michael er et ekte menneske, en ordentlig mann du ønsker skal få suksess, sier Solskjær.



SUKSESS: Michael Carrick har hatt stor suksess i Middlesbrough. Ole Gunnar Solskjær tror sin tidligere assistent blir Manchester United-manager i fremtiden.

– Han er en vinner, en gigantisk vinner. Samtidig holder han følelsene sine under kontroll, fortsetter den tidligere United-manageren.



– Hundre prosent sikker



Solskjær beskriver Carrick som kunnskapsrik, hardtarbeidende og en type som ofte var først på plass på kontoret.

– Michael måtte endre seg litt da han ble manager. Som trener var han kanskje litt for mye opptatt av detaljer, men som manager må du ta et skritt tilbake og lede de rundt deg.

Suksessen i Middlesbrough er bare begynnelsen for Carrick, skal vi tro Solskjær.

– Jeg er hundre prosent sikker på at Michael blir Manchester United-manager om han ønsker det, sier Solskjær og utdyper:



– Den dagen jeg fikk sparken, sa jeg til ham «jeg er ferdig, de vil at du skal ta over». Jeg sa til ham at jeg ønsket det samme. Etter ti dager sa Michael til meg at han ikke ønsket det.



– Hvis du ser intervjuene jeg gjorde da jeg forlot klubben, ser du at jeg ble emosjonell når jeg snakket om Michael. Det var da jeg ble veldig emosjonell. Vi har ikke tilbragt så mange timer sammen privat, men jeg har enorm respekt for ham, fortsetter Solskjær før han påpeker på ny:

– Jeg kan ikke se for meg at han at han ikke blir Manchester United-manager.