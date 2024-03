Solskjær avslører Haaland-detaljer: – Ingen andre hadde vært villige

Se Manchester City - FC København fra kl. 20.00 på TV 2 Play!

– Jeg trente ham. Sommeren før jeg kom her (til Manchester United), så ringte jeg klubben og sa «Dere må signere denne gutten. Han vil bli topp-klasse.» Det var juni/juli 2018. Og de sa «Nei, nei – vi har nok rapporter».

Det sier Ole Gunnar Solskjær i Sky Sports-podkasten «Stick to football». 51-åringen sier at han tipset klubben sommeren før han ankom Old Trafford.

Men Manchester United valgte å ikke gå for Haaland – som heller dro til RB Salzburg.

TETT FORHOLD: Erling Braut Haaland og Ole Gunnar Solskjær var sammen i Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Kjøp han nå

Senere det samme året tok imidlertid Solskjær over som midlertidig trener i Manchester United.

Kristiansunderen forteller at ønsket om å signere jærbuen var stort da han tok over – til tross for at han nettopp hadde kommet til Østerrike.

– Jeg fortalte til klubben «Kjøp han nå», før han hadde spilt en eneste kamp for Salzburg. For han spilte ikke for dem i starten – i rundt tre-fire måneder.

– Jeg fortalte dem at vi burde signere ham nå, for han har en utkjøpsklausul, og den visste vi om. Vi var klar over den, og ingen andre ville vært villige til å betale den summen.

EKSPLODERTE: Erling Braut Haaland fant virkelig formen i Salzburg. Deretter dro han til Dortmund. Foto: Joe Kalmar / AFP / NTB

Avslører summen

Solskjær fikk spørsmål om hva utkjøpsklausulen lå på.

– Det ville vært 20 millioner euro.

Solskjær, som fikk sparken i Manchester United i 2021, åpner om hvem som tok avgjørelsen om å ikke signere den norske superstjernen.

– Det var klubbens avgjørelse ikke å gå for ham da. Vi la aldri inn et bud, før etter at de innså hvor god han var, når han begynte å score for Salzburg. Men da var Dortmund der, Juventus … alle var der, beretter 51-åringen.

– Det var en annen utkjøpsklausul som ikke var dårlig. 60 millioner euro.

Kommer med erkjennelse

Men Solskjær fikk aldri tak i Haaland i tiden som Manchester United-manager.

Jærbuen dro heller til Dortmund – før han til slutt dro til erkerivalen Manchester City.

FIKK TRENE FAVORITTKLUBBEN: Solskjær tok først over som midlertid United-manager i 2018, deretter fikk han jobben permanent. Foto: Oli Scarff / AFP / NTB

Solskjær erkjenner at han burde stilt hardere krav til klubben.

– Jeg hadde trent ham i 18 måneder – bare signer ham. Den gutten gir alle så mye. Han er en lagspiller – når han er alene med keeper så tenker han ikke på sin egen statistikk – han sentrer hvis noen er med ham, og kan garantere et hundre prosent sikkert mål.

– Han er en juvel, avslutter Solskjær om Haaland.

🇳🇴 Stick to Football: Solskjaer 🇳🇴



🔴 Manchester United Exit

👀 Haaland, Bellingham, Rice

✍️ Signing Cristiano Ronaldo

🏆 Winning The Treble



The episode is available now on YouTube and all major podcast platforms! — The Overlap (@WeAreTheOverlap) March 6, 2024

Åpner om Bellingham-samtaler

En annen stjernespiller som Solskjær ønsket var Jude Bellingham (20) – da han som 17-åring slo gjennom i Birmingham City.

– Han var i bygningen. Vi solgte prosjektet til ham så godt som vi kunne, men han visste hva han ønsket – X-antall minutter med førstelagsfotball.

–Han var den mest modne 17-åringen jeg noen gang har møtt i mitt liv, sier kristiansunderen om samtalene med Bellingham.

Det engelske midtbanevidunderet valgte til slutt å bli lagkamerat med Haaland i Dortmund.