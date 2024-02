Solbakken nedringt av Nusa-beilere

LANDSLAGSJUVEL: Antonio Nusa har fått en pangstart på landslagskarrieren under Ståle Solbakken. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Den norske landslagsjuvelen Antonio Nusa ligger an til å bli værende i Club Brugge når overgangsvinduet stenger natt til fredag.

Det skjer etter en måned med sterke koblinger til både Tottenham og Brentford. 18-åringen var på legesjekk i Brentford etter at klubbene ble enige om en overgangssum, men klubbskiftet kom ikke i havn.

Planen var imidlertid hele tiden at Nusa skulle fullføre sesongen i Belgia.

– Jeg har blitt nedringt av flere klubber enn de to (Brentford og Tottenham) de siste ukene. Det er mange som har prøvd å komme på min side, men det kan jeg ikke, sier landslagssjef Ståle Solbakken til Viaplay.

Solbakken jobbet i mange år sammen med nåværende Tottenham-direktør Johan Lange i FC København. Han kjenner også godt til Brentford-manager Thomas Frank, som tidligere var trener i FCK-rival Brøndby.

– Skjer ikke noe nytt rundt Nusa i dag

Ifølge belgiske og engelske medier ønsket Brentford mer informasjon etter de medisinske undersøkelsene. Norges landslagslege Ola Sand bekreftet til TV 2 tirsdag kveld at han hadde gitt informasjon til Premier League-klubben.

Landslagssjef Solbakken har ikke involvert seg i Nusas valg, men han er overbevist om at det løser seg med en overgang for Langhus-gutten.

– Det er såpass store summer som skal legges ut. Når det drar seg opp i de summene, er det forståelig at både klubb og spiller vil ha alt under kontroll. Han har en lang og god karriere foran seg, og han trenger ikke å stresse det. Det viktigste er at han får ro og gjøre det han skal, sier han.

The Athletic har også meldt om interesse fra Chelsea, Liverpool og Newcastle for Antonio Nusa, som gikk fra Stabæk til Club Brugge i 2021.