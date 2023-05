Solbakken med tirade: – Noe av det verste jeg har sett!

– Chelsea i dag er noe av det verste jeg har sett i Premier League sin historie, sa landslagssjef Ståle Solbakken i rettighetshaver Viaplay sitt studio under Arsenal-Chelsea.

Da hadde landslagssjefen sett de blåkledde ydmykes i 45 minutter mot et Arsenal-lag som anført av Martin Ødegaard glitret.

Solbakken var heller ikke nådig i kritikken av enkeltspillere.

– Når du møter kanskje, ved siden av Manchester City, det beste hjemmelaget i Premier League og du har (Pierre-Emerick) Aubameyang og (Noni) Madueke som ikke vet hva forsvarsspill er .. De er totalt nedsnødde begge to! (Raheem) Sterling er helt ute av form. Det er vondt å se på. Det er pinlig! Sa han engasjert.

IKKE I FORM: Pierre-Emerick Aubameyang hadde en svak kamp tirsdag. Han er blant spillerne landslagssjef Ståle Solbakken ikke lot seg imponere av. Foto: HANNAH MCKAY

Slakter talent

Landslagssjefen var spesielt lite imponert av tre av de blåkledde.

– Sterling, Madueke og Aubameyang: Totalt katastrofe! Var Solbakkens konklusjon.

Spesielt 21 år gamle Madueke ble trukket frem.

– Du ser at han er en leken spiller med ball, at han har et lite rykk og sånn, men dette her er Emirates. Det er tempo og gjenvinninger. Du må vite hvor du skal være defensivt. Han har ingen anelse om hvor han er på banen. Noen ganger faller han ned i banen, noen ganger går han inn i banen. Han viser null interesse og er feilposisjonert stort sett gjennom hele kampen. Arsenal oppdaget etter fem minutter at Chelseas høyreside var totalt ute å kjøre. Derfor bygde de mange angrep opp der, sa Solbakken i pausen.

Chelseas manager Frank Lampard forklarte før kampen at han hadde valgt å ta med 21-åringen fra start fordi han har vært god på trening i det siste. Den avgjørelse tror landslagssjefen at engelskmannen angrer på.

– Jeg synes det er vondt å se på. Jeg synes synd på Lampard selv om han sikkert også kan klandres for det her, men det her er spillere som må ta seg sammen og finne frem den lille stoltheten, sier han.

Arsenal ledet 3-0 til pause.

Madueke svarte på tiltale etter pause da han reduserte til 3-1. Det ble sluttresultatet.

SCORET: Noni Madueke fikk seg en opptur da han reduserte til 3-1 mot Arsenal. Foto: BEN STANSALL

– Hodeløse høns!

Også TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen bruker store ord om det Chelsea leverte de første 45 minuttene mot Arsenal.

– Chelsea forsvarer seg som hodeløse høns, men likevel skal Ødegaard ha ros for det han gjør på begge scoringene - for det er det meget høyt nivå på. Chelsea under Lampard har vært et trist skue, og Arsenal har full kontroll i 1.omgang, sier han.

Mathisen mener det er på tide å vurdere Lampards stilling.

– Det er ufattelig at en så sterk spillerstall kan prestere så dårlig som det Chelsea gjør, og det at Lampard fikk muligheten som sjef igjen har jo endt slik mange fryktet. Måten Chelsea forsvarer seg på i 1. omgang mot Arsenal er sjokkerende, og de er milevis unna å være et solid og godt kollektiv. En ny sjef på Stamford Bridge kan umulig gjøre dette laget dårligere, og skulle det nå ende med at Pochettino tar jobben tror jeg vi får se et meget godt Chelsea-lag neste sesong, sier eksperten.



Tidligere Liverpool-spiller og nå ekspert i Sky Sports, Jamie Carragher, slakter også prestasjonen til bortelaget tirsdag.

– Absolutt fantastisk av Arsenal, sjokkerende av Chelsea. Denne klubben er et totalt kaos nå, sier han.