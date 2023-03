Slår tilbake: – Han var dritt

Etter at Tottenham røk ut av Champions League mot AC Milan tirsdag, var den brasilianske angrepsspilleren Richarlison frustrert.

– Denne sesongen har vært, unnskyld språket, dritt, fordi jeg ikke har fått spilt, sa Richarlison til ESPN Brazil etter kampen.

25-åringen, som kom til klubben fra Everton i fjor sommer, var innbytter i oppgjøret. Noe han selv «ikke forsto».

På fredagens pressekonferanse ble Tottenham-manager Antonio Conte spurt om utbruddet.

– Først og fremst har jeg sett intervjuet og han kritiserte meg ikke. Han sa at sesongen hans var dritt og han har rett, fordi den har ikke vært god, sier italieneren.

IKKE I FORM: Tottenham-angriper Richarlison har ikke fått det til å stemme i Tottenham. Foto: John Walton

– Hvis du spør meg om resten av intervjuet tenker jeg at han forsto veldig godt at han gjorde en feil, fordi når man snakker som «meg» og ikke «vi», betyr det at man tenker bare på seg selv og er egoistisk, kommenterer Conte videre.

Manageren begrunner den manglende målproduksjonen med at Richarlison har hatt mange skader.

– Han startet bra, men skadet seg i Champions League og deretter dro han til VM og fikk en ny, alvorlig skade. Han kom tilbake og var ute en måned til, forklarer han.

KLAR BESKJED: Tottenham-manager mener Richarlisons uttalelser var egoistiske. Foto: John Walton

Richarlison har slitt med en hamstringsskade de siste månedene, men er nå tilbake.

– Han scoret null mål for oss, og bare to i Champions League og jeg mener han var veldig ærlig med å fortelle at sesongen ikke har vært bra, sier Conte.

Italieneren legger til at sesongen ikke er over, og at det fremdeles er muligheter for Richarlison.

– Hvis han fortjener å spille vil jeg gi ham muligheten, hvis ikke vil jeg bruke en annen spiller.