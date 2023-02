Slår alarm: – Det er galskap

Feller nådeløs dom over utviklingen i Premier League.

– Superligaen falt, men det finnes allerede en annen type superliga: Premier League.

Den engelske toppdivisjonen dominerer overgangsmarkedet mer enn aldri før og TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg var klar i sin tirade på Deadline Day-sendingen.

– «Pengeligaen» er i ferd med å vokse helt ut av kontroll. Vi har fått en liga for de rike og mektigste som knuser all motstand på overgangsmarkedet, tordner Finstad Berg.

– Det er galskap. Gapet til de andre blir bare større og større. Jo mer penger som kastes rundt, jo fattigere blir fotballen, fortsetter sportskommentatoren.

Over halvparten av de 20 klubbene som tjente mest i fjor er fra England.

I overgangsvinduet, som natt til onsdag ble stengt i de største ligaene, er i tillegg hele 24 av de 26 dyreste overgangene i januar til England, ifølge The Guardian:

– Klubber i nedrykksstriden tjener mer enn serielederen i Italia (Napoli), sukker Finstad Berg som tilføyer at det må være lov å kaste brannfakler på Deadline Day.

De dyreste overgangene i januar (norske kroner) 1. Enzo Fernandez - fra Benfica til Chelsea (1,3 milliarder) 2. Mykhailo Mudryk - fra Sjakhtar Donetsk til Chelsea (763 millioner) 3. Anthony Gordon - fra Everton til Newcastle (492 millioner) 4. Cody Gakpo - fra PSV til Liverpool (431 millioner) 5. Benoît Badiashile - fra Monaco til Chelsea (402 millioner) 6. Georginio Rutter - fra Hoffenheim til Leeds (393 millioner) 7. Noni Madueke - fra PSV til Chelsea (377 millioner) 8. Vitinha - fra Braga til Marseille (344 millioner) 9. Malo Gusto - fra Lyon til Chelsea (323 millioner) 10. Illia Zabarnyi - fra Dynamo Kiev til Bournemouth (295 millioner) 11. Kamaldeen Sulemana - fra Rennes til Southampton (270 millioner) 12. Leandro Trossard - fra Brighton til Arsenal (258 millioner) 13. Dango Ouattara - fra Lorient til Bournemouth (245 millioner) 14. Max Wöber - fra Red Bull Salzburg til Leeds (218 millioner) 15. Gerson - fra Marseille til Flamengo (216 millioner) 16. Jakub Kiwior - fra Spezia til Arsenal (215 millioner) 17. Victor Kristiansen - fra FC København til Leicester (209 millioner) 18. Danilo - fra Palmeiras til Nottingham Forest (197 millioner) 19. João Gomes - fra Flamengo til Wolves (184 millioner) 20. Jhon Durán - fra Chicago Fire til Aston Villa (181 millioner) 21. Andrey Santos - fra Vasco da Gama til Chelsea (160 millioner) 22. Alex Moreno - fra Real Betis til Aston Villa (152 millioner) 23. Carlos Alcaraz - fra Racing Club til Southampton (151 millioner) 24. Jorginho - fra Chelsea til Arsenal (147 millioner) 25. Danny Ings - fra Aston Villa til West Ham (147 millioner) 26. David Fofana - fra Molde til Chelsea (130 millioner) Kilde: The Guardian og Benfica

Chelsea «verst»

Totalt har det blitt brukt over seks milliarder norske kroner av engelske klubber i overgangsvinduet. Det er over ti ganger så mye som neste liga på listen (Tyskland, 528 millioner).

– Summene vi hører fra engelske klubber i dette vinduet er helt uvirkelig, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Han retter pekefingeren særlig mot Chelsea, som har brukt desidert mest penger i januar: Om lag 3,5 milliarder norske kroner, ifølge den britiske avisen.

Sent natt til onsdag ble rekordovergangen Enzo Fernandez fra Benfica til Chelsea bekreftet, som vil koste London-klubben rundt 1,3 milliarder norske kroner.

– Det sitter klassespillere og råtner på benken i det «Mad Men»-regimet til Todd Boehly, som kunne gitt fantastisk publikumsverdi i andre klubber, mener fotballeksperten.

For de to understreker nemlig et annet problem med pengegaloppen:

Kvalitetsspillere i England sitter på benken, istedenfor at de får vist seg frem i de andre ligaene.

– Skikkelig gode fotballspillere er en begrenset ressurs. Når den blir monopolisert mer og mer i Premier League betyr det at fotballen egentlig ikke blir bedre. Da får vi se færre kvalitetsspillere i aksjon hver eneste helg, sier Finstad Berg.

SITTER: Pierre-Emerick Aubameyang og Hakim Ziyech er eksempler på gode spillere som varmer benken i Chelsea. Foto: Mike Egerton

– For en som elsker å ha fotball som består av lag fra ulike nasjoner som møter ulike fotballkulturer, som er like mye verdt som en del av magien, er det synd om en liga blir så ekstremt dominerende, sier sportskommentatoren.

Forstår desperasjon

I Italia har Juventus blitt trukket 15 poeng for ulovlig regnskapsføring.

I Spania har Barcelona slitt økonomisk de seneste årene, som blant annet var en del av grunnen til at Lionel Messi meldte overgang til PSG sommeren 2021.

– Jeg kan nesten forstå at de største klubbene i de andre ligaene er desperate og vel kreative, for det er nesten umulig å følge med. Premier League er «de facto» Super League og det økonomiske økosystemet er i ferd med å bli smadret, sier Amankwah.

– I tillegg klarer Premier League å tiltrekke alle de beste trenerne òg, som nesten er et like stort problem, er fotballekspertens videre melding.

Han eksemplifiserer med at Pep Guardiola (Manchester City) er den beste spanske manageren i verden, Erik ten Hag (Manchester United) er den beste nederlandske og Jürgen Klopp (Liverpool) er den beste fra Tyskland.

– Det at de og støvsuger markedet for de aller beste trenerne er et kjempeproblem, gjentar Amankwah.