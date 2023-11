Slaktes: – Noe som må skje umiddelbart

Se FCK mot Manchester United på TV 2 Play fra klokken 20.45.

Manchester United har hatt en tung start på sesongen, og presset på manager Erik ten Hag har tiltatt i styrke utover høsten.

Manchester United-sjefen får krass kritikk for sommerens kjøp.

– Kjøpene har ikke sittet i det hele tatt. Det er også noe som må skje ganske umiddelbart. De som ble hentet i sommer, må levere på et helt annet nivå enn de har gjort hvis man skal tenke at dette er bærekraftig, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Europakommisjonen: – Rashford er ikke i nærheten

I sommer ble Rasmus Højlund, Mason Mount, André Onana, Jonny Evans, Sofyan Amrabat (lån) og Sergio Reguilón (lån) hentet inn.

Ten Hag ble spurt om når United er tilbake på sitt beste.

– Når vi får spilt mer med vår beste ellever og får inn rutiner i laget, sa nederlenderen på tirsdagens pressekonferanse.



UNDER PRESS: Manchester United-manager Erik ten Hag. Foto: Paul Ellis / AFP / NTB

– Ufattelig svak

Erik ten Hag lyktes heller ikke med alle signeringene i sitt første overgangsvindu. I fjor sommer hentet manageren Antony, Casemiro, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia og Christian Eriksen.

– Det er påfallende hvor svak for eksempel Antony er i dette Manchester United-laget. Han har vært ufattelig svak, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Onana slår bare lange baller. Ja, han gjør en del redninger, og det er en keeper med et voldsomt toppnivå, men han har også et fryktelig bunnivå. I en klubb som Manchester United, som skal kjempe om store titler, vil man ha en keeper som ikke synker så dypt, fortsetter TV 2-kommentatoren.

MIDTBANELØSNING: Sofyan Amrabat ble hentet inn på tampen av overgangsvinduet på lån fra Fiorentina. Foto: Paul Ellis / AFP / NTB

– Amrabat virker å være fullstendig utenfor Premier League-tempo. Malacia har man sett så lite. Højlund har null Premier League-mål når vi nærmer oss jul. Han har en pakke, er bare 20 år, men han spiller i nierrollen i Manchester United. Da skal man score mål, i hvert fall når motstanderne er såpass svake som de har vært i mange av Manchester Uniteds kamper, sier Øyvind Alsaker.

– Hva har skjedd?

Problemene får Alsaker til å stille flere store spørsmål.

– Manchester United gikk 30-31 kamper uten å tape på Old Trafford, kom topp fire og gikk til to finaler, der de vant den ene. Hvordan kan den gjengen falle så dypt, sier Alsaker.



– Hva har skjedd på Old Trafford? Har spillerne vendt seg mot ten Hag? Har noen spillere gjort det, eller er det klikker og grupperinger? fortsetter TV 2-kommentator.



I november i fjor annonserte den utskjelte Glazer-familien at de var åpne for å selge Manchester United. Den siste tiden har engelske medier meldt at den britiske milliardæren Sir Jim Ratcliffe er i ferd med å kjøpe 25 prosent av aksjene i Manchester United.

Fullt basketak etter dette

– Det eierkaoset har vært der i årevis. Det er konstant. De presterte litt under de samme rammene forrige sesong. Hva har gått så fullstendig galt i Manchester United? Det sitter jeg og under meg over hver gang de spiller, sier Øyvind Alsaker.



Alsaker tror det skal mer til å kvitte seg med ten Hag enn forgjengerne.

– Hierarkiet på Old Trafford har prøvd og prøvd med å sparke managere og hente andre typer. De har kjørt den kvernen i ti år uten at det har hjulpet, så motviljen til å sparke ham er kanskje enda større enn den har vært, sier TV 2-kommentatoren.



– Stoppet fullstendig opp

Manchester United, som er nummer åtte i Premier League, har kun tatt tre poeng på tre kamper i Champions League denne høsten.

Storklubben har derfor et press på seg i onsdagens kamp mot FC København i Parken. Da lagene møttes på Old Trafford for to uker siden, vant Manchester United 1-0, men seieren kunne ha røket på overtid. FCKs Jordan Larsson bommet imidlertid på et straffespark.

– Det har stoppet helt fullstendig opp. På et eller annet tidspunkt må det ta seg opp. Det holder ikke å vinne med ett eller to mål mot Luton, eller å ta en ny, knepen seier mot FC København, men spillerne, trener og alle rundt trenger å få en grunn til å fortsette, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

MATCHVINNER: Bruno Fernandes sikret seieren mot Fulham. Foto: David Cliff / AP / NTB

Manchester United tok en 1-0-seier mot Fulham lørdag etter et sent seiersmål av Bruno Fernandes.

– De så omtrent ut som de har gjort hele høsten. Igjen var det individuell briljans som ga resultatet de må ha og kan leve med, sier Alsaker.

– Men begynner du å dissekere forestillingen mot Fulham, finner du nok å jobbe med på treningsfeltet, fortsetter kommentatoren.

