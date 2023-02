Sky Sports: Rivaler vil kaste ut City om de blir funnet skyldig

ANKLAGET: Manchester City etterforskes for flere finansielle brudd. Foto: Oli Scarff

Saken oppdateres!

Sky Sports skriver at flere Premier League-klubber ønsker at Manchester City skal kastes ut av ligaen, om de blir funnet skyldige i brudd på de finansielle spillereglene.

– Klubbene som presset hardest for handling frem til mandag, var medlemmer av de såkalte «topp seks» – som inkluderer Manchester United Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham, skriver kanalen.

Bakgrunnen er at de synes det vil være meningsløst og skape forvirring å frata City ligatitler i ettertid.

Manchester City etterforskes for flere brudd på de finansielle spillereglene. Klubben uttalte at de er overrasket over anklagene.

– Manchester City FC er overrasket over de påståtte bruddene på Premier League-reglementet, spesielt gitt det omfattende engasjementet og den enorme mengden av detaljert materiale som EPL har fått, står det på Manchester Citys nettside.

Regelbruddene skal gjelde fra perioden 2009/10-sesongen til 2017/18-sesongen.

Perioden det dreier seg om er de ni første årene som klubbens Abu Dhabi-eiere var i førersetet.

I løpet av disse årene ble Manchester City seriemestere tre ganger, i 2012, 2014 og 2018.

Premier League-klubber ønsker ikke å involvere seg i prosessen, som er i hendene på en uavhengig kommisjon, skriver Sky Sports videre.