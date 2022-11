Sky: Glazers åpner for å selge Manchester United

Manchester United jakter på investorer. Det kan ende med at Glazer-familien selger hele klubben, melder Sky News.

Manchester United kan bli solgt, melder Sky News tirsdag kveld.

Glazer-familien undersøker mulighetene for å få solgt den engelske storklubben, og en offentliggjøring av planene skal vært nært forestående.

De amerikanske eierne skal være på utkikk etter investorer, men det kan ende med et salg av hele klubben, skal man tro Sky News, som melder at dette kan ende med at Glazer-familien beholder klubben.

Amerikanerne har eid Manchester United i 17 år, men de har vært svært upopulære blant klubbens supportere. Flere ganger har det vært voldsomme protester fra Manchester United-tilhengere.

Glazer-protest utenfor Old Trafford

Glazer-familien betalte i underkant av én milliard kroner i 2005.

Et salg av en mindre del av klubben til en ekstern investor skal gi etterlengtede midler til ombygging av Old Trafford, skriver Sky News.

Nylig ble det kjent at også Liverpool Football Club er til salgs av eierne i Fenway Sports Group. Tidligere i år ble også Chelsea FC solgt fra Roman Abramovitsj til Todd Boehly.