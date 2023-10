Skrekktakling på Ødegaard

Arsenal – Manchester City 0–0 (kampen pågår)

– Han må skru seg ned et hakk, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

Mateo Kovacic kom i fokus i første omgang mellom Arsenal og City med to tvilsomme taklinger.

Etter halvtimen spilt kom Kovacic bakfra med strake knotter som traff Martin Ødegaard i ankelen. Arsenal-kapteinen ble liggende på banen og slo i gresset av smerter.

Dommer Michael Oliver ga City-spilleren gult kort, men VAR sjekket situasjonen for et mulig rødt kort. Det ble med det gule.

Det skaper store reaksjoner blant flere eksperter.

– Jeg har sett Kovacic-taklingen bli et rødt kort tidligere i sesongen, skriver Sky Sports ekspert Sam Blitz.

Gary Neville, også ekspert hos Sky Sport, er ikke helt enig med kollegaen.

– Det var akkurat nok tvil. Det var ikke et definitivt rødt, den var oransje, skriver han.

Den norske landslagskapteinen unnslapp strekktaklingen uten skader.

Bare fem minutter etter var Kovacic igjen fremme med knottene. Denne gangen var det Declan Rice som fikk dem.

City-spilleren slapp unna et nytt gult kort, noe ekspertene også reagerer på.

– Han er heldig, veldig heldig. Hva er det han gjør? Han burde bli utvist, skriver Neville.

– Jeg tror det er en feil av dommeren. Kovacic må ut for det det. Jeg er overrasket over at han ikke gjør det, skriver han videre.

Kampen pågår fortsatt!