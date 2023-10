Skrekktakling på Ødegaard – kunne le til slutt

Arsenal – Manchester City 1–0

Innbytteren Gabriel Martinelli senket Manchester City på hjemmebane etter scoring i 86 minutt.

– Jeg er ikke mannen. Jeg mener at alle har del i denne seieren. Jeg scoret målet, men det var hele laget og staben og alle. Jeg er fornøyd, og det laget også, sier Martinelli til Skysport etter kampen.

Det var Citys Mateo Kovacic som kom i fokus i første omgang mellom Arsenal og City med to tvilsomme taklinger.

– Han må skru seg ned et hakk, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.



Etter halvtimen spilt kom Kovacic bakfra med strake knotter som traff Martin Ødegaard i ankelen. Arsenal-kapteinen ble liggende på banen og slo i gresset av smerter.

Dommer Michael Oliver ga City-spilleren gult kort, men VAR sjekket situasjonen for et mulig rødt kort. Det ble med det gule.

Det skaper store reaksjoner blant flere eksperter.

– Jeg har sett Kovacic-taklingen bli et rødt kort tidligere i sesongen, skriver Sky Sports ekspert Sam Blitz.

Gary Neville, også ekspert hos Sky Sport, er ikke helt enig med kollegaen.

– Det var akkurat nok tvil. Det var ikke et definitivt rødt, den var oransje, skriver han.

Den norske landslagskapteinen unnslapp strekktaklingen uten skader.

– Jeg har ikke sett den igjen, men det så slik ut. Men nå står vi her med tre poeng, sier Arsenal-manager Mikel Arteta til Viaplay om taklingen på Ødegaard etter kampen.



FEIRER: Martin Ødegaard nyter 1-0-seiern over Manchester City. Foto: John Walton

Bare fem minutter etter var Kovacic igjen fremme med knottene. Denne gangen var det Declan Rice som fikk dem.

City-spilleren slapp unna et nytt gult kort, noe ekspertene også reagerer på.

– Han er heldig, veldig heldig. Hva er det han gjør? Han burde bli utvist, skriver Neville.

– Jeg tror det er en feil av dommeren. Kovacic må ut for det det. Jeg er overrasket over at han ikke gjør det, skriver han videre.

Allerede fem minutter inn i kampen fikk Manchester City sin første store sjanse. Erling Braut Haaland stusset ballen inn mot 5-meteren der sto Aké alene framfor mål, men skøyt ballen over.

Med halvtimen spilt viste City-keeperen sin klasse. Han sendte ballen 70–80 meter til Haaland som er i bakrommet, som igjen ga den videre til Àlvarez. Sistnevnte skøyt fra 18–19 meter, men den gikk utenfor.

Lagene gikk målløse til pause.

Arsenal startet andre omgang med stort trykk. Ederson var uheldig med utboksingen og ballen havnet til Jesus. Han banket til fra skrått hold, men skuddet ble blokkert.

Returen havner hos Ødegaard, men nordmannen skyter langt over.

VAR kom igjen inn i kampen, fem minutter før slutt, da Jesus går i bakken inn i feltet. Det ble ikke dømt straffe.

Innbytteren Gabriel Martinelli senket Manchester City på hjemmebane.

Fem minutter før slutt sendte han Arsenal i føringen til full jubel blant de oppmøtte på Emirates Stadium.