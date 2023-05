Skeptisk til Guardiola-melding: – Virker som klubbens strategi

– USKYLDIG: Manchester City-manager Pep Guardiola, her med Erling Braut Haaland, er overbevist om at klubben er uskyldig i anklagene. Foto: Jon Super / AP

De lyseblå fra Manchester har allerede sikret seg Premier League-trofeet og har fremdeles mulighet til å vinne FA Cupen og Champions League.

Samtidig har Manchester City alvorlige anklager hengende over seg. De er nemlig tiltalt for 115 økonomiske regelbrudd, som strekker seg fra 2009 og 2018.

Etterforskningen har pågått i fire år og det var i februar i år at Premier League bekreftet at City er tiltalt.

Brudd på økonomisk fair play er et av regelbruddene som etterforskes.

– Gjerne allerede i kveld

Under tirsdagens pressekonferanse snakket City-manager Pep Guardiola om tiltalene. Han ønsker fortgang i prosessen.

– Kom igjen. Om 24 timer bør begge sider sette seg ned med advokatene. Vi trenger ikke å vente ett eller to år. Hvorfor vil vi ikke få det avgjort fort? sa Guardiola.

Klubben har tidligere kommentert at de stiller seg uforstående til tiltalen. Også Guardiola er sikker på at de ikke har gjort noe galt.

– Om vi har gjort noe galt, så vil alle få vite det. Om vi ikke har gjort det, som vi hele tiden har sagt, så vil folk stoppe å snakke om det, sier han.

– Jeg skulle ønske at det kom en avklaring i morgen, aller helst i ettermiddag, fortsetter han.

– City trenerer prosessen

På Twitter er det flere som reagerer på Guardiola sine uttalelser om fortgang i prosessen.

Blant annet skriver sportsjournalist i The New York Times, Tariq Panja, at Guardiola «burde ta en prat med City sine advokater om hvorfor saken ikke har blitt løst fort».

TRENERER PROSESSEN: Sportskommentator i TV 2, Mina Finstad Berg, mener City sin strategi er å trenere prosessen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Også TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg sier at City selv er skyld i at det har tatt lang tid.

– Jeg skjønner at Pep og spillerne gjerne vil ha saken ut av verden så fort som mulig. Men det virker som klubbens strategi fortsatt er å trenere prosessen.

Hun fortsetter:

– Det har de gjort før også. De har holdt tilbake dokumenter, nektet å samarbeide og brukt advokater til å hale ut prosessen så lenge som mulig. Hvis City virkelig vil få sin dom så fort som mulig, så må de faktisk være villige til å samarbeide med etterforskningen.



Finstad Berg synes det er flott at Guardiola vil bidra til fortgang, uten at hun tror på at det skjer.

– Han har andre kanaler enn pressekonferanser hvis han virkelig vil påvirke klubben i denne saken, sier hun.

Independent skriver at Premier League skal ha ved flere anledninger fått anbefalt å opprette et uavhengig organ for å etterforske slike saker, uten at det har skjedd.

Avisen skriver også at flere klubber skal være «rasende» over situasjonen og at de bruker lang tid på prosessen.