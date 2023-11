Skadeproblemene tårner seg opp for Manchester United

Manchester United - Luton 1-0

Victor Lindelöf reddet Manchester United fra et pinlig poengtap mot Luton da han scoret kampens eneste mål i andre omgang.

Men et skår i gleden over trepoengeren er at Manchester United fikk nye spillere på skadelisten. Før pause måtte Christian Eriksen ut etter å ha fått behandling for kneet på banen.

TRØBBEL: Christian Eriksen ble erstattet av Mason Mount i første omgang. Foto: Oli Scarff / AFP / NTB

Tolv minutter før full tid måtte også Rasmus Højlund ut etter å ha fått behandling på banen. Ifølge BBC gikk den danske spissen rett i garderoben.

Fra før har storklubben Casemiro, Luke Shaw, Tyrell Malacia og Lisandro Martínez på skadelisten.

MATCHVINNER: Victor Lindelöf senket Luton på Old Trafford. Foto: Phil Noble / Reuters / NTB

Med 1-0-seieren er Manchester United på sjetteplass i Premier League. Det er tre poeng opp til Liverpool på fjerdeplass før erkerivalen fra Merseyside møter Brentford søndag ettermiddag.

Manchester United er i trøbbel i Champions League med kun tre poeng på de første fire kampene. Onsdag kveld tapte de 3-4 for FC København i Parken.