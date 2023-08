Sjokkvendig: – Veldig absurd

Siste: Fabrizio Romano melder at Moises Caicedo har informert Liverpool at han bare vil gå til Chelsea.

– Han har bestemt seg for å holde sitt ord og bare akseptere Chelsea, etter en avtale de ble enig om i mai.

Ifølge Sky Sports News skal Moisés Caicedo ha blitt til tvilende på en overgang til Liverpool.



Dette skal komme halvannen time etter at Jürgen Klopp selv bekreftet enighet med Brighton om overgangssum.

– Jeg fikk beskjed om at jeg kunne bekrefte at klubbene har kommet til enighet om Moisés Caicedo, sier Jürgen Klopp under pressekonferanse før årets sesongstart.



TV 2s fotballekspert skildrer de nye vendingene som sjokkerende.

– Det er en veldig absurd vending, spesielt etter at Klopp bekreftet enighet mellom klubbene, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det blir ikke mer dramatisk enn dette i et overgangsvindu når to rivaler kniver om en nøkkelsignering, fortsetter han.

Caicedo har lenge vært linket til Chelsea, men torsdag kveld skrev flere engelske medier at Liverpool og Brighton er enige om en overgang for Caicedo.

Rekordsum

Flere skriver at Liverpool skal betale 111 millioner pund for 21-åringen. Det er over 1,4 milliarder kroner. Dette vil i så fall bli rekord for klubben.

– Det virker som han har hatt lyst å gå til Chelsea. Hodet hans har nok vært fokusert på det, så dette er nok fordel for Chelsea, sier han.

– Hvor mye har Caicedo selv å si?

– Han har nok noe å si, han skal jo bli enige med klubben han også. Men Brighton kommer nok ikke til å godta Chelseas mye lavere bud nå. De er nok nødt til å matche Liverpool-budet.

– Brighton kan ikke tvinge han til å dra.

Stamsø-Møller mener 21-åringen vil være en viktig brikke for begge lag, men at Liverpool trenger han mer.

– Han vil fylle en svært viktig rolle, som de mangler. Han vil også gjøre en enorm forskjell i Chelsea, men han kanskje enda viktigere for Liverpool.

REKORDSUM: Om Caicedo blir Liverpool-spiller ligger det an til å bli rekordsum for klubben. Foto: Mike Egerton

Ellers taus om overgangsvinduet

– Vi ga det en sjanse, og vi dro den langt. Der er all jeg vet, sier Klopp, som gjerne vil snakke om noe annet.

Han kunne heller ikke svare på spørsmål om overgangssum eller tid for medisinsk test.

Southamptons Romeo Lavia har også blitt linket til Liverpool, der de har fått avslag på tre bud. Heller ikke dette vil Liverpool-treneren si noe om.

– La oss heller snakke om det når det har skjedd, sier han.

– Gamechanger

TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller, mener at Liverpool har gjort det bra i sommerens overgangsvindu.

– Nå synes jeg det er veldig bra. Det er en gamechanger med Caicedo. Han er den perfekte erstatter for Fabinho. Det var den store bekymringen når de mistet Fabinho, når man mister han og Henderson, da mister man noen som kan balansere Liverpool.

– Spør du meg er Caicedo den beste spilleren de kunne fått med tanke på posisjon og alder.



Liverpools overgangsvindu: INN:

Dominik Szoboszlai (RB Leipzig)

Alexis Mac Allister (Brighton) UT: Fabinho (Itthad Club)

Jordan Henderson (Al-Ettifaq)

Naby Keita (Werder Bremen)

James Milner (Brighton)

Roberto Firmio (Al-Ahli)

Alex Oxlade-Chamberlain (uten klubb)

Calvin Ramsay (Preston - på lån)

Fabio Carvalho (RB Leipzig - på lån)

Sepp van den Berg (FSV Mainz 05 - på lån)

Rhys Williams (Aberdeen FC - på lån) Kilde: Transfermarkt

Det at Liverpool legger så mye penger på bordet for én spiller og at overgangen kommer så tett på seriestart er ikke vanlig for Liverpool, ifølge Stamsø-Møller.

– Overraskende, men det kan hende det var en strategi bak det. Chelsea har jo vært veldig frempå, men så har kanskje Liverpool oppfattet at de ikke fikk det over streken, så øynet de muligheten til å få inn en skikkelig klassespiller.

– Vanligvis gjør de businessen tidlig og er veldig effektive, men nå var de seine, men effektive. Så vidt jeg forsto bestemte de seg for å ta kontakt og litt over midnatt var det i orden. Det sier litt om at de har bestemt seg.

TV 2S FOTBALLEKSPERT: Simen Stamsø-Møller. Foto: Eivind Senneset/TV 2

Fotballeksperten har forventet at Liverpool henter erstattere for de som har gått i sommer.

– Jeg synes det hadde vært merkelig om Liverpool ikke hadde flesket til, når de har bygget opp og skal ha Klopp noen år til. Om de ikke skulle satse sportslig da, så kunne de lagt bort ambisjonene helt. Dette var som forventet fra Liverpool om de skal satse ordentlig.

Om Caicedo blir Liverpool-spiller mener Stamsø-Møller at det øker sjansene for å være med i tittelkampen.

– De er outsidere, men de er tittelkandidater. Jeg synes dette er en gamechanger og en stor forskjell. Fabinho var den siste brikken i Klopps byggverk, nå er Caicedo en viktig brikke i Klopps 2.0-versjon. Liverpool er plutselig styrket ut av sommeren, sier han.