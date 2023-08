Setter britisk overgangsrekord – Chelsea henter Caicedo

Søndag ble det uavgjort i serieåpningen mellom Chelsea og Liverpool.

Men på overgangsmarkedet vant Chelsea en hard kamp mellom klubbene, om Brightons Moises Caicedo.

Det bekrefter klubben med et innlegg på Twitter/X, med Caicedo i Chelsea-drakt sammen med moren for tre år siden.

– Husker du da bildet ble tatt? Spør Caicedo.

– Ja, det var i Cayambe i 2020. Mye har skjedd siden den gang, men endelig har det skjedd. Nå har drømmen vår endelig gått i oppfyllelse. Alle og hele familiens drøm, svarer moren.

Caicedo har signert en åtteårskontrakt med London-klubben.

– Jeg er så glad for å være her i denne store klubben, og jeg trengte ikke tenke to ganger da Chelsea ringte meg. Jeg visste bare at jeg ville signere for klubben. Det er en drøm som går i oppfyllelse å være her, sier den nye Chelsea-spilleren.

Fredag var Liverpool enig med Brighton om en overgang, og Jürgen Klopp sa på fredagens pressekonferanse at avtalen var klar, men nå ender ecuadorianeren altså opp i London.

Chelsea ble mandag enig med Brighton om en overgangssum som ifølge Sky Sports skal være på 100 millioner britiske pund (drøyt 1,3 milliarder norske kroner).

ÅPNET LOMMEBOKEN: Chelsea-eier Todd Boehly måtte bla opp dyrt for å sikre seg Caicedo. Overgangssummen er en ny britisk overgangsrekord. Foto: GLYN KIRK/AFP

I tillegg inneholder overgangssummen prestasjonsbonuser på 15 millioner britiske pund (knapt 200 millioner norske kroner), hvor halvparten av bonusene sies å være «ganske lett oppnåelige», mens den andre halvparten skal være «mye vanskeligere» å oppnå.

Avtalen skal også inneholde en «betydelig» videresalgsklausul.

God business for Brighton

Brighton signerte Caicedo i februar 2021 fra den ecuadorianske klubben Independiente del Valle for kun fire millioner pund.

Nå skal han altså være solgt for mer enn 28 ganger den summen.

I august samme år ble han lånt ut til belgiske Beerschot, hvor han noterte seg for to mål og én assist på 14 kamper, før han returnerte til Brighton i januar 2022.

Caicedo ender dermed sin Brighton-karriere med to mål og tre assists på 53 kamper for klubben.

Britisk overgangsrekord - for andre gang i år

Han ba om å bli solgt i løpet av overgangsvinduet i januar. Den gang la Arsenal inn flere bud, men samtlige ble avvist, før Caicedo til slutt signerte en ny kontrakt med Brighton frem til 2027.

Chelsea setter britisk overgangsrekord for andre gang i 2023. Da Fernandez ble Chelsea-spiller i januar satt klubben ny britisk overgangsrekord, med 106,8 millioner britiske pund.

Det er altså mer enn åtte millioner britiske pund lavere enn hva den totale avtalen for Caicedo er på.

Etter søndagens serieåpning mellom lagene reagerte Liverpools manager Jürgen Klopp på overgangssagen med en syrlig melding.

Chelseas åttende sommersignering

På spørsmål om hans managerkollega i Chelsea, Mauricio Pocchetino, ønsket seg flere spillere i dette overgangsvinduet svarte tyskeren:

MISFORNØYD: Jürgen Klopp var ikke fornøyd etter at Chelsea snappet Caicedo fra rett under nesen på Liverpool. Her er Klopp fra en Premier League-kamp mot Newcastle i 2017. Foto: Jamie Tyerman

– Det er det Chelsea-managere ønsker, og vanligvis får de det.

Caicedo er Chelseas åttende signering denne sommeren etter Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Angelo Gabriel, Robert Sanchez, Diego Moreira og Axel Disasi.

Sistnevnte scoret i søndagens serieåpning.

Under Todd Boehlys eierskap har Chelsea brukt totalt 887,6 millioner britiske pund (11,75 milliarder norske kroner) på til sammen 27 permanente overganger.