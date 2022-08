Scott Parker er sparket: – Nådeløst

Premier League-klubben Bournemouth melder på sine hjemmesider at de har sparket Scott Parker (41) som sin manager.

Den tidligere Fulham- og Tottenham-spilleren fikk bare fire kamper etter klubbens retur til Premier League. 0-9-tapet for Liverpool ble Parkers siste ved roret.

TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller er overrasket over timingen.

– Det er nådeløst, med tanke på at de har den dårligste troppen i ligaen. De må gjøre underverker for å holde plassen. Det virker som at ledelsen er triggerhappy, med tanke på at han tross alt har gjort det bra, sier han.

Klubben ligger på 17. plass i Premier League, etter én seier så langt på fire kamper. Klubben slo Aston Villa i sesongens første kamp. Deretter har de møtt Manchester City, Arsenal og nevnte Liverpool.

To stjerner skiller seg ut - nå får Sadio Mané ros

– Det er nødt til å ligge noe mer bak enn de resultatene. 9-0 er mye, og det er ekstremt vanskelig for en manager å stoppe en slik blødning.

Parker blir dermed den første manageren som får fyken i Premier League denne sesongen.

– Jeg vil gjerne takke Scott og hans støtteapparat for deres tid i klubben. Vårt opprykk til Premier League forrige sesong under hans ledelse vil alltid bli husket som en av de mest suksessfulle sesongene i vår historie, uttaler klubbeier Maxim Demin til klubbens nettsider.

Parker fikk bare et drøyt år i sjefsstolen på Vitality Stadium. Han har tidligere også trent Fulham.

Allerede onsdag kveld tar Bournemouth imot Wolverhampton. Gary O'Neil leder laget midlertidig.