Scoret to (!) selvmål – ga Liverpool seieren

Liverpool - Leicester 2-1

Oppgjøret på Anfield startet ypperlig for besøkende rever da Kiernan Dewsbury-Hall sendte Leicester i føringen allerede etter fire minutter.

Men like før pause raknet det for Leicester, og det på grunn en av komisk uheldig Wout Faes.

Etter 38 minutter skulle den belgiske forsvareren avverge et innlegg fra Trent Alexander-Arnold. Ballen gikk via stopperens fot og i en høy bue over keeper, i lengste kryss, stolpe og inn. Et C-moment av et selvmål.

Verre skulle det bli for Leicesters ulykkesfugl.



En avslutning fra Darwin Núñez gikk i lengste stolpe. En desperat Faes løp mot eget mål for å hindre Liverpool-spissen, men i stedet endte angrepet med at Leicester-forsvareren på klønete vis igjen løp ballen i eget mål.

– Vi var heldige. Det er uheldig for forsvareren (Faes), men vi presser frem målene, sier Liverpool-trener Jürgen Klopp i et intervju med Viaplay.



– Wout the f**k! skriver tidligere Leicester-spiss Gary Lineker på Twitter.

– De to selvmålene vi har sett i kveld er ingenting annet enn komiske, sier tidligere England-keeper Paul Robinson på BBC Radio.

TO SELVMÅL: Wout Aert har hatt langt bedre dager på jobben. Foto: CARL RECINE

Kun tre ganger tidligere har en spiller scoret to selvmål i samme kamp i Premier League:

Jamie Carragher, Liverpool mot Manchester United i 1999

Michael Proctor, Sunderland mot Charlton i 2004

Jonathan Walters, Stoke mot Chelsea i 2013

Nå er Faes fjerdemann på listen.

Gakpo på tribunen

Tidligere denne uken ble Cody Gakpo presentert som ny Liverpool-spiller. Nederlenderen fikk se sitt nye lag ta tre poeng fredag kveld.

23-åringen, som scoret tre mål i VM, er spilleklar for Jürgen Klopps lag 1. januar.

PÅ KAMP: Cody Gakpo var på plass for å se sine nye lagkamerater i aksjon. Foto: CARL RECINE

Etter at Faes snudde kampen for Liverpool, var Leicester nære ved å utligne ti minutter før slutt. Harvey Barnes traff tverrligger, men mål ble det ikke. Marginene var ikke på revenes side i deres siste kamp i 2022.

Liverpool kunne juble for tre poeng. Nå er The Reds kun ett poeng bak Manchester United på femteplass på tabellen, riktignok med én kamp mer spilt.