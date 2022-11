Saudi-Arabia vil støtte mulige oppkjøp av United og Liverpool

Det kan gå mot et salg av Manchester United og Liverpool. Saudi-Arabias idrettsminister ser gjerne at klubbene havner på hendene til noen av landets investorer.

LIVERPOOL TIL SALGS: John W. Henry, her med manager Jürgen Klopp, prøver å selge Liverpool Football Club. Foto: Adam Davy

Det kommer fram i et intervju prins Abdulaziz bin Turki Al-Faisal har gitt til Sky News.

– Hvis det er investorer som vil, og tallene går opp, håper jeg det skjer. Noen fra den private sektoren eller selskaper fra kongeriket kan komme inn, sier han og legger til:

– Premier League er den beste ligaen i verden. Alle følger den, og vi har vaskeekte fans av disse lagene i landet vårt. Det vil kunne være bra for alle parter.

IDRETTSMINISTER: Prins Abdulaziz bin Turki Al-Faisal. Foto: Amr Nabil / AP

Tirsdag ble det kjent at Glazer-familien åpner for å selge Manchester United. Amerikanerne har vært upopulære blant fansen siden overtakelsen i 2005. Klubben har satt i gang en prosess som skal gi styret strategiske alternativer for framtiden.

Tidligere i høst bekreftet FSG at det kan bli aktuelt å selge deler av eller hele Liverpool.

I fjor ble Newcastle kjøpt opp av det saudiarabiske investeringsfondet PIF (eier 80 prosent av aksjene). Selv om fondet ledes av kronprins Mohammed bin Salman, har Premier League gått god for det og hevdet at klubben ikke kontrolleres av myndighetene i Saudi-Arabia.