– Sarri kan få Premier League-comeback

To klubber har den tidligere Chelsea-manageren på radaren. Samtidig kan Marcelo Bielsa bli Lampards erstatter i Everton. Her er tirsdagens fotballrykter!

Maurizio Sarri kan få et comeback i Premier League. Den nåværende Lazio-treneren skal være på radaren til både Tottenham og West Ham - dersom de bestemmer seg for å skille lag med Antonio Conte eller David Moyes. Det melder italienske Ilmessaggero.

Etter at Frank Lampard fikk sparken mandag, har Everton vært i kontakt med tidligere Leeds-manager Marcelo Bielsa som en erstatter. Det melder Athletic.

Thomas Frank har også vært på Evertons liste over nye managere, men ifølge kilder til Football Insider skal Brentford ha avvist henvendelsen fra Goodison Park.

Chelsea fortsetter å bli koblet til flere nye kjøp i dette overgangsvinduet. Ifølge The Guardian vurderer de å legge inn et nytt og bedre bud på Brighton-spiller Moisés Caicedo (21). Samtidig melder Telegraph at Chelsea også har Lyon-høyreback Malo Gusto (19) på listen over potensielle nysigneringer.

Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano er Brightons Caicedo (21) en verdt å følge med på i de siste dagene av januarvinduet. Midtbanespilleren, som i tillegg til Chelsea har vært koblet til både Liverpool og Arsenal, har nylig byttet agenter, noe som kan være et tegn på at han vurderer klubbfremtiden.

Men det stopper ikke der. Ifølge portugisiske Record har Chelsea heller ikke gitt opp Benficas Enzo Fernandez (22). I tillegg er Barcelonas midtbanespiller Franck Kessie (26) koblet til en overgang til Stamford Bridge, men vil ifølge Football.london fullføre sesongen i Spania før en eventuell overgang.

Manchester City har hentet den 20 år gamle midtbanespilleren Maximo Perrone. Talentet kommer fra den argentinske klubben Vélez Sarsfield og har signert en kontrakt på fem og et halvt år med City.

Steven Gerrard har vært koblet til jobben som ny landslagssjef for Polen, men nå ser det ut som den muligheten glipper for den tidligere Aston Villa-manageren. Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano er nemlig Fernando Santos, Portugals tidligere landslagstrener, svært nære å få Polen-jobben.

Al Nassr-trener Rudi Garcia skal ha gitt spillerne sine beskjed om ikke å endre måten å spille på etter Cristiano Ronaldos ankomst. Ifølge Sky Sports skal Garcia ha uttalt at det er viktig at spillerne spiller som normalt, og «ikke alltid gir ballen til Ronaldo.»