Sancho-striden: – Betyr vanligvis slutten

– Jeg snakker ikke om spillere som er utilgjengelige, er beskjeden fra Manchester United-manager Erik ten Hag til Sky Sports.

Nederlenderen har suspendert Jadon Sancho. Ifølge engelske medier krever ten Hag en unnskyldning for å la Sancho komme tilbake.

Daily Mirror melder at Sancho utestengt fra førstelagets fasiliteter.

Den engelske spillerforeningen skal ifølge The Times ha tilbudt sine tjenester for å løse konflikten mellom Ten Hag og hans spiller.

DORTMUND-KAMERATER: Både Erling Braut Haaland (t.v.) og Jadon Sancho kom til Premier League med enorme forventninger etter storspill i Bundesliga og Dortmund, men karriereutviklingen har ikke vært den samme for de to stjernespillerne. Foto: Martin Rose / Reuters / NTB

Da Ten Hag var åpen om at han utelot Sancho mot Arsenal på grunn svake treninger, gikk kantspilleren ut på sosiale medier og fyrte løs.

Slettet Instagram

– Det er trolig den verste kritikken dun kan få av en manager, sier tidligere Manchester United-spiller Gary Neville på «The Overlap».

– Når har dere sett at det gir suksess å kritisere spillere offentlig på den måten? Det betyr vanligvis slutten, mener Neville.

Få dager etter at Sancho la ut svaret på ten Hag-kritikken, slettet han innlegget. Tirsdag kom rapportene på at den tidligere Manchester City- og Dortmund-spilleren også har slettet Instagram-kontoen sin.

UENIGE: Sky Sports-ekspertene Gary Neville og Jamie Carragher. Foto: John Walton / Pa Photos / NTB

– Jeg er vanligvis på lag med managerne i disse sakene. Vi vet ikke alt som skjer i kulissene, men vi snakker alltid om hvor sterke ledere Pep Guardiola og Jürgen Klopp er når de håndterer slike situasjoner, som med João Cancelo. Hvorfor er det annerledes med ten Hag, spør tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher i «The Overlap».

– Ikke gi manageren muligheten til å komme med den kritikken, sier tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane.



– Han er fanget

Tidligere Manchester United-stopper Steve Bruce har en klar oppfordring til Jadon Sancho.

– Den eneste løsningen er at han går til manageren og beklager både til ham og lagkameratene, sier Bruce på Sky Sports etter Manchester Uniteds ligacupseier over Crystal Palace.

OPPFORDRING: Steve Bruce mener Jadon Sancho må beklage. Foto: Alex Pantling / AP / NTB

Bruce har vært manager i klubber som Newcastle og Aston Villa.

– Sancho kan ikke gå ut på sosiale medier og kritisere treneren. Ten Hag er sjefen, og det er han som tar avgjørelsene. Det må han ha respekt for, sier Steve Bruce.

– Han må følge reglene, som er de samme for alle. Han er fanget for øyeblikket, for han er nødt til å beklage. Da han kan komme tilbake på trening, jobbe hardt og prøve å slå seg tilbake på laget, fortsetter han.



Sancho har spilt 76 minutter fordelt på tre innhopp i Premier League denne sesongen. De kom i sesongens tre første kamper.