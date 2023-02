Sancho reddet United-fadese: – Han er på vei tilbake

Manchester United - Leeds United 2-2

Leeds, som nylig sparket manageren Jesse Marsch, sjokkåpnet mot Manchester United.

Etter kun 55 sekunders spill banket Wilfried Gnonto ballen i mål fra 16 meter og sjokkåpnet på Old Trafford. Leeds-sjokket gjentok seg tidlig i andre omgang da Raphaël Varane satte ballen i eget mål.

Så våknet Manchester United.

Først reduserte Marcus Rashford etter 62 minutter, så utlignet innbytter Jadon Sancho åtte minutter senere.

Målet var Sanchos første siden 15. september i fjor.

22-åringen har i lang tid ikke vært i mental eller fysisk stand til å spille toppfotball, har klubben forklart, og var ikke med under Uniteds treningsleir under VM-pausen. Mot Nottingham Forest for seks dager siden, spilte han sin første kamp på 102 dager.

Mot Leeds fikk han vise seg frem igjen.

– Han er glad. Han bidrar veldig bra på trening. Han trener godt. Han er på vei tilbake. Vi ser i dag at han kan bidra. Han er en briljant spiller som kan ha stor påvirkning på våre resultater, sier Erik ten Hag om Sancho.

– Er han klar til å starte kamper også?

– Det er for tidlig å svare på. Jeg må reflektere og analysere denne kampen. Så tar vi en avgjørelse.

TILBAKE: Jadon Sancho er for alvor tilbake for rødtrøyene. Foto: Peter Powell

Med 2-2 scoringen endte det med ett poeng til hver av lagene på Old Trafford.

– Vi er alltid skuffet når vi taper poeng. Det er uakseptabelt. Vi må vinne slike kamper, sier ten Hag.

Dermed stoppet Uniteds rekke på 13 strake seire på hjemmebane, og Leeds sikret et viktig poeng i bunnstriden.

– Vi gjorde en veldig god kamp. Vi prøvde å holde sammen og kjempe sammen. Vi beviste at vi har et topplag. Det er litt blandede følelser fordi vi ønsket å vinne, sier målscorer Gnonto etter kampen.

Sjokkerte

Leeds har hatt en lang, dårlig periode i ligaen, og etter kun tre poeng på syv kamper fikk manager Jesse Marsch sparken mandag. Mot United ledet U21-trener Michael Skubala, Paco Gallardo og Chris Armas laget, og trioen kunne juble like etter avspark.

Bortelaget gikk rett i strupen på United, og etter kun 55 sekunder banket Gnonto til fra 16 meter og rett i mål.

Ifølge BBC er målet det nest raskeste målet scoret av en bortespiller på Old Trafford i Premier League.

HYSJ: Wilfired Gnonto jublet på denne måten etter 1-0 målet mot Manchester United. Foto: Peter Powell

Dårlig nytt for Leeds er at både Luis Sinisterra og Pascal Struijk måtte ut med skade i første omgang. Struijk ble liggende nede i flere minutter, og forlot banen med en hjernerystelse.

Garnacho-sjanser

Det var United som styrte spillet, og var nære til å utligne ved flere anledninger.

Først kom Alejandro Garnacho med et skremmeskudd etter 18 minutter, men ballen havnet en halvmeter utenfor mål.

Han kom igjen til en enorm sjanse ni minutter senere. Garnacho dro av seg en Leeds-forsvarer, men Maximillan Wöber fikk reddet på streken.

SKUFFET: Alejandro Garnacho bommet på flere store sjanser mot Leeds. Foto: Martin Rickett

Gnonto og Leeds ropte på straffe rett før pause, men bildene viste at den mulige forseelsen skjedde like utenfor 16-meteren.

Slo tilbake

Over i andre omgang var Leeds nok en gang aggressive i angrepsspillet.

Leeds presset høyt og vant ballen. Gnonto mottok ballen ute til venstre i boksen og sentret til Crysencio Summerville. Han skulle legge ballen inn foran mål, men med en retningsforandring av Raphaël Varane gikk den rett i nettet bak en utspilt David de Gea.

JUBEL: Leeds-spillerne kunne feire etter 2-0 mot Manchester United. Foto: Peter Powell

Det var ikke United-spillerne særlig fornøyd med.

Etter 62 minutter reduserte Rashford til 2-1, før innbytter Sancho utlignet til 2-2 åtte minutter senere.