Sammenligner Haaland med Hugh Hefner

Erling Braut Haaland har en forkjærlighet for pysjamas. TV 2s moteekspert Marianne Jemtegård hyller stilen hans.

Da Manchester City skulle feire ligatrofeet møtte Erling Braut Haaland opp i en lyseblå silkepysjamas.

Antrekket har vekket oppmerksomhet i flere norske og utenlandske medier.

Av det TV 2 kan se er pysjen trolig fra det italienske klesmerket Dolce & Gabbana. Det sier TV 2s moteekspert, Marianne Jemtegård, ikke er utenkelig.

PÅ FEST: Slik dukket Haaland opp på feiringen av seriegullet Foto: SplashNews.com/ NTB

– Han elsker de italienske motehusene som Dolce & Gabbana og Versace, så det er ikke overraskende om det er det, sier Jemtegård til TV 2.

TV 2 har forsøkt å finne ut prisen på pysjamasen. Uten å finne nøyaktig samme drakt, fant vi flere lignende varianter. Der lå prisen på mellom 25-30.000 norske kroner.

Han hadde også på seg et par Nike-sko. Det ser ut til å være modellen Dior x Air Jordan til den nette sum av 210.177 kroner, ifølge nettbutikken Miinto.

Jemtegård beskriver 22-åringen som «en mann av sin generasjon».

– Han er flytende når det kommer til mote, han tør å bruke feminine detaljer i en veldig muskulær idrett.

HYLLER: TV 2s moteekspert, Marianne Jemtegård hyller stilen til Erling Braut Haaland. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Sammenlignes med ikon

Jemtegård sammenligner det Haaland gjør med det David Beckham gjorde da han var et av de heteste navnene i fotballen.

– Det er ikke så ulikt da David Beckham skapte oppmerksomhet med fancy frisyrer og øredobber. De begge har gjort noe som kanskje ikke hører hjemme med det de driver med, og dermed så blir det mye oppmerksomhet rundt det, sier hun.

Et annet navn hun også trekker fram er Playboy-gründer Hugh Hefner.

– Haaland har den litt nonchalante og dekadente stilen som Hefner virkelig perfeksjonerte.

JULEHILSEN: På julaften i fjor delte Haaland dette bilde av seg selv i en annen variant av silkepysj og ønskte sine følgere god jul. Foto: Instagram/ @erling.haaland

Har flere pysjer

Dette er ikke første gang Haaland skaper overskrifter med klesvalget. Han har selv postet flere bilder på sin Instagram-konto, der han er ikledd pysj og andre klær i en «rap-stil», som Jemtegård beskriver den.



Første gang han viste seg i stilen var da han spilte for Borussia Dortmund. Da postet han et bilde med teksten «God søndag». Han hadde på seg en t-skjorte fra DJ Khaled kolleksjonen til Dolce & Gabbana.

FØRSTE MØTE: Denne T-skjorten var det første møte med Haaland sin stil på Instagram. Foto: Instagram/ @erling.haaland

Siden har han postet bilder av seg selv i pysjlignende drakter både på privatfly, på ferie og på restaurant, for å nevne noe.

Til sammen har han lagt ut 15 innlegg der spenstige klær har vært i fokus.

Moteeksperten synes det er befriende at Haaland går sin egen vei i moteverdenen. Hun ser ikke det som utenkelig at dette kan være med å starte en ny motetrend blant menn.

– Nattøy som vanlig tøy har vært en fremtredende trend lenge blant kvinner. Vi har også sett at løse silkebukser og løse skinnende skjorter med feminint preg, har vært en trend på catwalken for menn. Det har kanskje slått mer an i Sør-Europa enn i Norge, foreløpig.

– Det har mye å si at folk tør, slik som Haaland. Han kan være med på å dra den strikken. Og takk gud, det er deilig å se at man kan leke seg med kjønnsnormene, fortsetter hun.

PÅ PRIVATFLY: Ikledd denne Dolce & Gabbana-dressen var Haaland på vei til Monaco for å få med seg Formel 1 i mars 2021.

– Er med på å bygge imaget

Det at Haaland kler seg slik som han gjør mener Jemtegård ikke er overlatt til tilfeldighetene.



– Jeg er ganske så sikker på at dette er mer gjennomført enn at han bare syns «dette er fint», sier moteeksperten.

Hun mener dette er med på å bygge Haalands image.

– Fotballen har vært en arena for store utropstegn, der de store stjerne skal ta stor visuell plass. De er fotballstjerner med trykk på stjerner.

Jemtegård mener at pysjamasene har blitt Haaland sitt kjennetegn.

– De har en plan om å skape minneverdige uttrykk og han har gjort pysjen til sitt kjennetegn. Det har vært mye pysj nå og det har alltid skapt stor oppmerksomhet, sier hun.

Nå venter hun bare på én ting:

– Jeg sitter bare og venter på en pysjkolleksjon fra Haaland. Det kommer nok helt sikkert, avslutter hun.