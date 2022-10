Salah sendte Liverpool til himmels mot målløse Haaland og Manchester City

Liverpool - Manchester City 1-0

Liverpool-stjernen Mohamed Salah avgjorde en forrykende kamp mot Manchester City et kvarter før slutt.

– Salah har gitt oss påminnelse om hvordan verdensklasse ser ut, sa tidligere Manchester United-spiller Gary Neville på Sky Sports.

Erling Braut Haaland hadde flere gode muligheter, men han måtte gå målløs av banen. For Manchester City var 0-1-tapet på Anfield det første nederlaget i Premier League denne sesongen.

Liverpool ligger på åttendeplass med 14 poeng opp til serieleder Arsenal, som har én kamp mer spilt. Arsenal leder nå Premier League fire poeng foran Manchester City.

Det var svært høy temperatur på Anfield, og fem minutter før slutt fikk Liverpool-manager Jürgen Klopp rødt kort etter å ha protestert vilt for at Mohamed Salah ikke fikk frispark.

Haaland-sjanser før pause

Etter en intens åpning på kampen fikk Liverpool den første gode muligheten midtveis i første omgang. En retur havnet hos Andy Robertson, som fra godt hold dundret ballen over Edersons mål.

STOR SJANSE: Erling Braut Haaland kunne sendt Manchester City i ledelsen mot Liverpool, men headingen gikk rett på Liverpool-målvakt Alisson Becker. Foto: Peter Byrne

Drøyt halvtimen inn i oppgjøret kom Erling Braut Haaland seg løs, og fra skrått hold forsøkte jærbuen å chippe over Alisson Becker, men Liverpools målvakt ble stående og reddet uten store problemer. Like etter var Haaland farlig frempå igjen, men avslutningen gikk over mål.

Seks minutter før pause trakk Haaland seg fri fra Joe Gomez og fikk gå opp ganske alene da innlegget kom. Forsøket fra den norske landslagsspissen gikk imidlertid rett på Alisson i Liverpool-målet.

Haaland i VAR-drama

Fem minutter etter pause fikk Mohamed Salah en enorm mulighet da han var alene gjennom med Ederson. Manchester City-målvakten fikk en finger på ballen og slått forsøket til Salah like utenfor stolpen.

Etter 53 minutters spill trodde Manchester City at de hadde tatt ledelsen ved Phil Foden. Haaland forsøkte å runde Alisson, som fikk hendene på ballen, men uten at han klarte å holde den. Returen havnet hos Foden, som banket ballen i mål via Joe Gomez på streken.

Liverpool-spillerne protesterte vilt, og dommer Anthony Taylor løp ut på sidelinjen for å se en episode i forkant på VAR-skjermen. Den viste at Haaland dro ned Fabinho i forkant av scoringen, og Taylor annullerte scoringen til ville protester fra Manchester City-leiren.

VILL JUBEL: Phil Foden (t.v.) og Erling Braut Haaland trodde Manchester City hadde tatt ledelsen etter 53 minutters spill, men scoringen ble annullert på grunn av et frispark i forkant. Foto: Jon Super

Rødt kort til Klopp

Etter den annullerte scoringen gikk Liverpool rett i angrep på Manchester City, og Diogo Jota fikk en eventyrlig mulighet til å sende hjemmelaget i ledelsen. Mohamed Salah slo et nydelig innlegg til Jota, som fikk gå opp alene, men headingen gikk like utenfor.

ENORM MULIGHET: Diogo Jota headet like utenfor målet til Ederson. Foto: PHIL NOBLE

I det 64. spilleminutt ble Haaland stoppet av en strålende redning av Alisson Becker. Haaland skjøt fra 16-metersstreken, og Alisson var raskt nede og fikk stoppet avslutningen fra Citys superspiss.

Alle gode ting var tre for Salah, som et kvarter før slutt sendte Liverpool i ledelsen. Alisson Becker satte i gang tidlig med et langt utspark mot Salah, som vendte av João Cancelo, kom alene med Ederson og satte iskaldt inn 1-0 for hjemmelaget på Anfield.

LØP FRA CITY: Mohamed Salah scoret 1-0 for Liverpool. Foto: PHIL NOBLE

Fem minutter før full tid fikk ikke Mohamed Salah frispark etter å ha gått i bakken mot Bernardo Silva. Liverpool-manager Jürgen Klopp var rasende på sidelinjen, og han fikk det røde kortet av Anthony Taylor.

RASENDE: Liverpool-manager Jürgen Klopp fikk rødt kort etter ville protester. Foto: PHIL NOBLE

Liverpool skapte gode muligheter på overgangene i sluttminuttene, men det endte 1-0. Et skår i gleden for Liverpool var at Diogo Jota måtte ut med det som så ut som kneskade.