Salah satte hat trick-rekord i seksmålsseier for Liverpool

Rangers - Liverpool 1-7

Seks minutter og tolv sekunder.

Så lang – eller kort – tid brukte Mohamed Salah på å score hat trick i Liverpools 7-1-seier over Rangers. Aldri før har noen scoret et raskere hat trick i Champions League enn Liverpools egypter.

– Det er ikke verst. Han kom inn til rett tid da Rangers prøve å sette oss under press og rommene åpnet seg. Avslutningene hans er enestående. Han har vært så viktig for denne klubben, og han er det fortsatt, sier Liverpool-stopper Virgil van Dijk til TV 2.

Bafétimbi Gomis hadde den forrige rekorden på åtte minutter for Lyon mot Dinamo Zagreb i 2011.

Liverpool er fortsatt nummer to i gruppen, tre poeng bak Napoli, som slo Ajax 4-2 tidligere på kvelden. Liverpool har seks poeng ned til Ajax på tredjeplass når to kamper i gruppespillet gjenstår.

– Alle spilte bra i dag. I andre omgang klarte vi å oppnå vårt potensial. Nå må vi sørge for å gjøre det oftere, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Det var Roberto Firmino som spilte hovedrollen før Salah entret Ibrox-gresset. Etter en kalddusj fra Scott Arfield etter 17 minutters spill, handlet det meste om Firmino, som snudde til 2-1 med to scoringer.

– Kampens store spiller. Han har briljert og bestemt utpå der, kommenterte dommen til TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om spilleren som ble byttet ut med snaut tjue minutter igjen å spille.

I det 24. spilleminutt headet Roberto Firmino inn 1-1 på første stolpe etter et hjørnespark, før han løp inn et nydelig innlegg fra Joe Gomez ti minutter etter pause. Midtveis i andre omgang satte Firmino opp Darwin Núñez med en leken flikk, og uruguayaneren økte til 3-1.

– For en fotballartist! Han hører hjemme både på banen og på sirkus. Se på det der! Det er så deilig, utbrøt Jesper Mathisen på reprisene av Firminos lekne målgivende til sommerens store Liverpool-kjøp.

Så var det duket for Mohamed Salah-show. Den tidligere Roma-spilleren scoret hat trick i løpet av seks minutter og tolv sekunder.

Harvey Elliott fastsatte resultatet til 7-1 med en volleyscoring fra skrått hold like før slutt. Det var ungguttens første mål i Champions League.

– Det var en følelse av lettelse som toppet en flott kveld. Jeg ble knust da flagget kom opp for offside, men Mohamed Salah sa til meg at det var mål da vi måtte vente på VAR. Da dommeren pekte mot midten for mål, var det utrolig, sier Harvey Elliott til TV 2.

Liverpool har hatt en tung start på sesongen. Før søndagens storkamp mot Erling Braut Haaland og Manchester City ligger Klopps menn på tiendeplass i med ti poeng etter åtte kamper.