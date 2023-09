Salah-ryktene som ikke forsvinner: – Et sted går grensen

>

Mohamed Salah har vært en av de største sagene under overgangsvinduets siste dag.

Ifølge BBC takket Liverpool nei til et bud verdt 150 millioner pund, som tilsvarer to milliarder norske kroner, fra den saudiarabiske klubben Al-ittihad.

Ifølge Ian Doyle som følger Liverpool tett for lokalavisen Liverpool Echo, skal Al-Ittihad planlegge et nytt bud.

Han skriver på Twitter at den saudiarabiske klubben er klar til å høyne budet til 200 millioner pund, som tilsvarer elleville 2,7 milliarder norske kroner.

Allerede forrige uke da Saudi Arabia-ryktene rundt Salah ble intensivert forrige uke, var Jürgen Klopp klar på hva de ville svare på eventuelle bud.

– Svaret vårt vil være nei, svarte Liverpool-sjefen.

NØKKELSPILLER: Mohamed Salah er en svært viktig mann i Jürgen Klopps Liverpool. Foto: Mike Egerton

– Jeg tror Salah er drømmesigneringen for Saudi-Arabia

Forsker i midtøstenstudier med fokus på fotball og politikk i Gulfen, primært Saudi-Arabia og Qatar, Charlotte Lysa, gjestet TV 2s Deadline Day-sending.

– Jeg tror Mohamed Salah er drømmesigneringen for Saudi-Arabia. Han er full pakke. Han er godt likt, muslimsk og arabisk, sier Lysa.

I boken «Globale veikryss: Golfmonarkiene i endring» har Lysa skrevet om sport og politikk i Qatar og Saudi-Arabia og hva som ligger bak de store satsingene deres.

Det siste året har saudiarabiske klubber brukt flere milliarder på å hente store navn fra europeisk fotball. Cristiano Ronaldo, Neymar og Karim Benzema er blant spillerne som har flyttet til Gulfen.

En annen som har reist til Saudi-Arabia er den tidligere norske landslagsspilleren Mathias Normann.

– Det er større og mer omfattende enn det som har skjedd i Qatar. Det er ikke slik at Saudi-Arabia ikke vet om kritikken Qatar har fått, tvert imot, så har de sittet på sidelinjen og sett på det, og gjort en vurdering på at det er det verdt.

MUSLIM: Charlotte Lysa tror Mohamed Salah vil være drømmesigneringen til Saudi-Arabia, mye på grunn av hans stjerne og religon. Foto: Mark Pain

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror at om budet blir høyt nok, så vil ikke Liverpool ha noe valg.

– Alle spillere har en pris, sier Stamsø-Møller.

– For Liverpool vil et salg bety at de i et halvt år vil være uten sin viktigste offensive spiller. Men et eller annet sted går jo grensen, på et punkt må man takke ja, sier TV 2s ekspert.

– Tenker det burde være umulig

Det internasjonale overgangsvinduet stenger natt til lørdag, mens klubbene i Saudi-Arabia kan handle spillere helt frem til 20. september.

En som frykter at Salah skal forsvinne er Liverpool-supporter og landslagssjef Ståle Solbakken.

– Jeg tenker det burde være umulig i og med at det engelske vinduet stenger i natt. Selv om Liverpool har noen alternativer, så vil det være en stor strek i regningen om de må selge Salah, det vil svekke Liverpool, sier Solbakken.

KRITISK: Ståle Solbakken har tidligere vært svært kritisk til at fotballspillere velger å dra til Saudi-Arabia. Foto: Fredrik Varfjell

– Det store spørsmålet er om man kan stå imot de summene for en 31-åring, men det er ikke lenge siden han skrev ny kontrakt. Han lider ingen økonomisk nød i årene som kommer, sier landslagssjefen.

Simen Stamsø-Møller er sikker i sin sak.

– Salah er ikke uerstattelig for Liverpool om et år, men akkurat i dag er han det, sier TV 2s ekspert.



Forsker Charlotte Lysa understreker at fotball er stort i Saudi-Arabia, men at man ikke må glemme at staten bruker veldig mye penger for å kjøpe seg makt i fotballen.

– Fotballen i Saudi-Arabia er ikke bare staten. Selv om staten har veldig mye kontroll, så er det også supporternes og befolkningens fotball. Da de slo Argentina var det en folkefest. Men man må skille mellom befolkningen og staten. Her er det staten som går inn, det er en autoritær stat som bruker veldig mye penger for å kjøpe seg makt over fotballen i hele verden, sier Lysa.



