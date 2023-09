Salah med assist-show

Wolverhampton – Liverpool 1–3

Mohamed Salah inntok rollen som servitør, da Liverpool tok seieren på Molineux.

– Han får nok bare skryt når han scorer, og det er litt urettferdig. Han fikk oss tilbake i kampen, og det er han som skaper sjansene for oss, sier Andrew Robertson til TNT Sports.



Klopp og co. slet i førsteomgang, men løftet seg i andre halvdel.

– Den beste nyheten etter førsteomgangen, var at den var over, og jeg tenkte at vi ikke kunne spille noe dårligere. Det er derfor vi endret så å si alt i andreomgang, både fysisk og taktisk, sa Liverpool-sjefen til BBC etter kampen.



Liverpool har tidligere i sesongen snudd 0–1 til seier mot Bournemouth og Newcastle. Men Jürgen Klopp er klar på at de må bli bedre i førsteomgangene.

– Vi er ikke stabile nok enda, det er ikke mulig. Det er for mye som er nytt. Jeg er klar til å jobbe med det, og det er guttene også, sa tyskeren.



SNUDDE TIL SEIER: Klopp var ikke fornøyd med førsteomgangen, men kunne se laget sitt løfte seg i andreomgang. Foto: Bradley Collyer

Slik var kampen

Liverpool overrasket med å gi tillit til 20 år gamle Jarell Quansah i midtforsvaret. Og det ble tidlig hett mellom ørene til unggutten og hans kolleger i Liverpool-forsvaret.



Hwang Hee-chan fikk æren av å fullføre Pedro Netos lekre forarbeid etter sju minutter. 1–0 til poengsultne ulver.

Og 1–0 var også resultatet til pause. De røde fra Merseyside hadde derfor en jobb å gjøre i andreomgang.

Salah-show

Da sto den store stjernen, Mohamed Salah, fram for Klopps menn. Egypteren fant Cody Gakpo, som utlignet for bortelaget.

Og egypteren var ikke ferdig med å assistere. Fem minutter før slutt fant han Andrew Robertson, som sendte Liverpool opp i en 2-1-ledelse.

På overtid skulle Salah nok en gang notere seg for en målgivende pasning. Han fant Harvey Elliott som plasserte inn 3-1, og sikret at Liverpool stakk av med alle poengene.

SOLID INNHOPP: Harvey Elliott jubler etter 3-1-scoringen, men målet ble registrert som selvmål.. Foto: Bradley Collyer

Scoringen ble imidlertid senere kreditert som et selvmål av Hugo Bueno, som betyr at egypteren kun fikk to målgivende pasninger registrert.

Mohamed Salah noterte seg for sitt 200. og 201. målpoeng for Liverpool.