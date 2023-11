Salah i 200 i Liverpool-seier: – Helt dødelig

SALAH-DOBBEL: Mohamed Salah scoret to mot Brentford. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

Mohamed Salah leverte to nye scoringer mot Kristoffer Vassbakk Ajer og Brentford.

Liverpool - Brentford 3-0

Mohamed Salah scoret to av målene da Liverpool vant 3-0 over Kristoffer Vassbakk Ajers Brentford hjemme på Anfield søndag.

Den egyptiske angriperen har nå 200 scoringer i engelsk fotball.

– Salah er alltid på rett plass. Venstrefoten hans er helt dødelig, sa tidligere Everton-spiller Leon Osman på BBC.



– Han er alltid der og truer målet. Han skaper sjanser, og han er veldig viktig for oss. Gratulerer til ham med det 200. målet, sier Liverpool-spiller Diogo Jota til PLP, gjengitt av BBC.

Liverpool tok seg opp til andreplass på Premier League-tabellen med bedre målforskjell enn Arsenal på plassen bak.

TO ANNULLERINGER: Liverpool-spiss Darwin Núñez setter inn sitt andre av to underkjente mål mot Brentford. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

Darwin Núñez hadde to baller i mål på 0-0, men begge gangene ble Liverpools uruguayanske stjernespiss avvinket for offside. Seks minutter før pause inntok Núñez servitørrollen da han spilte opp Mohamed Salah, som kunne sette inn 1-0 for Liverpool.



3-0: Diogo Jota gratuleres av Virgil van Dijk og Kostas Tsimikas etter å ha satt inn 3-0-målet mot Brentford. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Drøyt timen inn i oppgjøret headet Salah inn 2-0 på innlegget fra Kostas Tsimikas, før Diogo Jota dro seg fint inn i banen og satte inn 3-0 i det lengste hjørnet i det 74. spilleminutt.

Ti minutter inn i andre omgang havnet Liverpool-spiller Wataru Endo i fokus for en takling på danske Christian Nørgaard, men etter en lang VAR-sjekk slapp japaneren unna rødt kort.

SLAPP UNNA: Wataru Endo fikk ikke rødt kort for taklingen på Christian Nørgaard etter en lang VAR-sjekk. Foto: Paul Ellis / AFP / NTB

– Det er en veldig subjektiv vurdering. Det ville vært strengt med en utvisning. Begge sklir langs bakken. Det var helt 50/50, sa tidligere Norwich- og West Ham-spiss Dean Ashton på Sky Sports.

Kristoffer Vassbakk Ajer spilte hele kampen på Brentfords høyreback. Han er en del av den norske landslagstroppen som møter Færøyene torsdag og Skottland søndag.