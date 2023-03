Salah ble synderen i Liverpool-nedtur

Bournemouth 1-0 Liverpool

De røde fra Merseyside har svevd høyt etter 7-0-seieren mot Manchester United, men borte mot Bournemouth fikk Liverpool det langt tøffere.

Danske Philip Billing sendte vertene i ledelsen i førsteomgang, og da Mohamed Salah fikk sjansen til å utligne sviktet egypteren.

30-åringen skjøt et straffespark til side for mål og Liverpool klarte aldri å score. Dermed endte det med 0-1-tap for Jürgen Klopp og co.

BOM: Mohamed Salah misbrukte sjansen fra straffemerket.

– Wow. Han prøver å sette den i det høyre krysset og han feilberegnet fullstendig, sier tidligere Tottenham-spiller Jermaine Jenas på BT Sport.

The Athletics Liverpool-journalist James Pearce var rystet over det han fikk se av bortelaget.

– En kjempesmell for Liverpool og deres håp om topp fire. De fikk som fortjent. En ny miserabel borteforestilling, skriver Pearce på Twtitter.

TABELLEN: Slik ser Premier League-tabellen ut etter Liverpools tap mot Bournemouth. Foto: Skjermdump / tv2.no/live

Liverpool har nå spilt 12 bortekamper i Premier League denne sesongen og kun vunnet tre ganger.

Salah gikk for krysset… 🙈👀 — morten langli (@skolemorten) March 11, 2023

– En falsk oppstandelse

Liverpool hadde fem kamper uten baklengsmål i Premier League, men på Vitality Stadium sprakk nullen.

En opprulling fra vertene endte til slutt hos en umarkert Billing i boksen, som enkelt bredsidet inn 1-0. Måten scoringen kom på fikk flere eksperter til å reagere.

– De er så treige, sier Jenas til BT Sport.

– Defensivt, så synes jeg det er fryktelig svakt av Liverpool.

MATCHINNER: Philip Billing scoret det avgjørende målet da Bournemouth slo Liverpool. Foto: Kieran Cleeves

– Forrige uke var en falsk oppstandelse om man ser på måten Liverpool spilte nå i førsteomgang, sier Liverpool-legende Steve McManaman til BT Sport.

Sist Liverpool spilte mot Bournemouth i Premier League vant 7-0 på Anfield.