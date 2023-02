Sabitzer klar for Manchester United: – Smart av ten Hag

Sjekk alle overganger i vårt helt nye overgangssenter her.

På overgangsvinduets siste dag har Manchester United kastet seg rundt og hentet Bayern München-profil Marcel Sabitzer. Østerrikeren kommer på lån ut sesongen fra Bayern München.

– Noen ganger må du ta kjappe og viktige beslutninger. Fra det øyeblikket jeg fikk høre om dette visste jeg at dette var riktig. Jeg vil vinne og hjelpe klubben med sine mål denne sesongen, sier Sabitzer til Uniteds nettsider.

Tidligere tirsdag ble det klart at Christin Eriksen er ute til kanskje starten av mai. I tillegg er Donny van de Beek ute for resten av sesongen, samt at Scott McTominay er ute «en stund».

Dermed ble det plutselig aktuelt å hente en midtbanespiller.

– Han er den mest ubehagelige personen å være rundt når han ikke spiller. Han hater å tape. Karaktermessig er han en «morder». Slik ser spillere ut som alltid vil vinne, uttalte agent Roger Wittmann til Sky Tyskland.

Det var på ettermiddagen at flere medier rapporterte at erstatteren ble 28-åringen. Sabitzer fløy til Manchester, og fikk ferdigstilt overgangen akkurat i tide.

– Han er ikke helt den samme som Eriksen, men på flere måter kan han være bedre. Litt større frekvens, litt mer defensive fibre, og mer «bulldog». En veldig smart business av ten Hag og United, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Chelsea var også nevnt, men de trakk seg etter hvert, og fokuserte heller på Enzo Fernández.