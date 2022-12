Så mye tjente Haaland: – Vil tjene astronomiske summer fremover

Erling Braut Haaland (22) trenger ikke akkurat å bekymre seg for økte renter og strømpriser.

Det er svimlende beløp som akkurat nå tikker inn på Haalands konto.

Manchester City-stjernen norske ligning for 2021 viste en skattelignet formue på 92,5 millioner kroner, som er opp fra 76,7 millioner kroner året før.

De norske skattetallene for 2021 viser at 22-åringens inntekt var på 84752 kroner og den nøyaktige formuen 92.511.323 millioner kroner.

Stjernespissen utvandret fra Norge sommeren 2019, og inntekt og skatt til Tyskland og Storbritannia er ikke oppført på Bryne-guttens norske ligning.

Derfor er Erling Braut Haalands enorme formue og inntekt mye høyere. Kapital skrev tidligere i høst at City-spissen er god for 1,1 milliarder kroner, og estimerte en årlig inntekt på 370 millioner kroner.

– Astronomiske summer

Og det er før Braut Haaland har fått på plass sin mye omtalte skoavtale. TV 2 har tidligere skrevet at den norske landslagsspissen foreløpig ikke har bestemt seg for om han vil spille i Adidas eller Nike-sko.

Haalands representant Rafaela Pimenta uttalte nylig til Globo.com at de er i ferd med å inngå fotballhistoriens største sponsoravtale.

– Siden jeg startet for tjue år siden, har jeg aldri vært borte i lignende summer rundt en sponsoravtale som vi diskuterer i dag for Haaland. Vi vil snart kunngjøre Haalands nye sponsor, og det er den største sportssponsoravtalen i fotballhistorien, sa Pimenta.

TV 2-ekspert Yaw Ihle Amankwah tør nesten ikke tenke på de summene Braut Haaland vil tjene når den nye skoavtalen er i boks.

– Selv om det er snakk om milliardbeløp, er det klart at det å lande Haaland er en prioritet for skoprodusentene. Å sikre seg Haaland er selvfølgelig det største scoopet du kan gjøre i fotballen for øyeblikket, sier han.

– Med tanke på hvor ofte det tas bilder av Haaland og videoer som spres fra kampsituasjon og på trening i sosiale kanaler, så får skoprodusentene en eksponering de bare kan drømme om, konstaterer han, og slår fast:

– Når han signerer en avtale med skoprodusentene så vil det være snakk om noen helt astronomiske summer.

Ødegaard kan glise



Det er imidlertid ikke bare Erling Braut Haaland som kan glise hele veien når han sjekker saldoen i nettbanken. Martin Ødegaard, som har storspilt for Arsenal denne sesongen, har også mer enn nok til både salt i grøten og uforutsette utgifter.



Ødegaard står i skattelistene for 2021 oppført med en formue på 79.384 329 kroner i Norge. I likhet med Erling Braut Haaland er også han bosatt i Storbritannia, så store deler av inntekten registrerer ikke i Norge.